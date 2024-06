Real Madrid : Rodrygo envoie un message fort à Kylian Mbappé

Les supporters du Real Madrid auront attendu longtemps. Mais après des années et des années de rumeurs, c’est désormais officiel : Kylian Mbappé jouera bien pour le club madrilène la saison prochaine. Le transfert a été officialisé juste avant l’Euro. De quoi réjouir forcément la direction madrilène qui a récupéré l’un des meilleurs joueurs du monde gratuitement (sans compter le salaire évidemment) et a aussi gagné la Liga et la Ligue des champions dans la même saison. Mais après ce gros transfert, il va falloir réfléchir à savoir comment intégrer le Français à une équipe qui marche sur l’eau.

La suite après cette publicité

Une question qui avait déjà été abordée dans une réunion entre la direction madrilène et Carlo Ancelotti. Et le technicien italien avait été très clair : «comment un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème ?» avait-il lancé dans cette réunion alors que les Merengues estimaient d’ailleurs que Ancelotti était l’entraîneur idéal pour intégrer Kylian Mbappé. Mais pour l’intégrer au onze de l’équipe, il va aussi devoir mettre sur le banc un joueur. Et la tendance envoie clairement Rodrygo sur le banc. À tel point que son avenir a été mis sur la table récemment.

À lire

Real Madrid : les 3 options étudiées pour remplacer Nacho

Rodrygo est content de jouer avec Mbappé

L’attaquant brésilien avait jeté le flou sur son avenir juste avant la finale de la Ligue des Champions. Et si depuis, il a tenu à revenir sur ses propos qui ont été mal compris selon lui, sa situation va être observée avec insistance. Difficile de croire qu’un joueur de son niveau et de son talent acceptera d’être encore un supersub après avoir réussi ces deux dernières saisons à gagner une place de titulaire. Et alors que Rodrygo est associé au PSG et à Manchester City ces dernières semaines, la venue de Kylian Mbappé ne va visiblement pas créer d’animosité. Au contraire.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse cette nuit avant de débuter sa Copa America avec le Brésil, m’attaquant de 23 ans a évoqué l’arrivée du Français au Real. «D’abord, je veux dire que jouer avec Kylian Mbappé c’est un plaisir. Je l’ai déjà dit clairement. Il va beaucoup aider notre équipe et il va nous rendre encore plus fort que ce qu’on est déjà. Ca va être un plaisir d’être avec lui mais ce n’est pas le moment de parler de ça. Je veux me concentrer sur la sélection. Kylian Mbappé joue aussi l’Euro avec sa sélection. Je veux être centré dessus et rien de l’extérieur va me perturber. Mais tout en précisant qu’il s’agit d’un rêve pour moi de jouer avec les meilleurs joueurs du monde dont il fait partie», a-t-il expliqué. Voilà qui est clair et qui devrait rassurer tout le monde.