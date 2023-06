Espagne : Luis De la Fuente tacle Deschamps pour Le Normand

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Luis De la Fuente a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour participer au Final Four de la Ligue des Nations. L’Espagne croisera le fer avec l’Italie en demi-finale (15 juin). Puis, en cas de victoire, la Roja défiera la Croatie ou les Pays-Bas. Pour ce rendez-vous, le sélectionneur espagnol a fait notamment appel à Robin Le Normand, récemment naturalisé.

Et De la Fuente a expliqué son choix tout en envoyant un tacle à la France et Deschamps, qui a avoué mercredi ne pas beaucoup regarder la Real Socidad (club où évolue Le Normand). «Je félicite notre service juridique d’avoir veillé à ce que Le Normand puisse être avec nous. C’est un grand footballeur. Il a un parcours important et un avenir fantastique. Si la France ne l’a pas appelé, c’est qu’il ne l’on pas vu beaucoup jouer. Je l’ai beaucoup vu jouer. Je suis content que nous ayons la possibilité de l’avoir.» Le message est passé…

