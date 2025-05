L’ancien directeur général de l’OM encense Pablo Longoria

Dirigeant de l’Olympique de Marseille depuis 2020, Pablo Longoria est une figure du football français, qui divise les foules quand à ses méthodes. Une ingratitude qui déplait à beaucoup, notamment l’ancien directeur général de l’OM, Stéphane Tessier, qui estime que le natif d’Oviedo n’est pas reconnu à sa juste valeur en France comme à l’international.

«Les gens ne voient pas que Longoria est un visionnaire de l’industrie du foot. Il passait des journées entières à travailler sur la vision de l’OM à travers l’Europe, sur la relation avec les partenaires. Il avait un vrai rôle de président et il ne m’empêchait pas de travailler. Pendant trois ans, on a passé quatre à cinq heures par jour ensemble. Jusqu’à la veille de mon départ, on était en ligne jusqu’à 2h45 du matin. Il y a suffisamment de travail pour tout le monde à l’OM», raconte Tessier à L’Equipe, montrant un peu plus le bourreau de travail qu’est Longoria.