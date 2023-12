Serie A : Adrien Rabiot offre la victoire à la Juve contre l’AS Rome

Réalisant son meilleur début d’exercice depuis la saison 2019-2020, année de son dernier titre, la Juventus Turin avait à cœur de terminer l’année civile en beauté. Et ceci passait par un résultat favorable devant son public face à l’AS Rome, qui entamait cette 19e journée de Serie A à cinq points du podium. N’ayant remporté qu’un seul de ses 14 derniers affrontements disputés à l’Allianz Stadium, la Louve a fait jeu égal avec la Vieille Dame au cours du premier acte. Avec des duels et de l’intensité, tous les ingrédients étaient réunis pour voir les supporters vibrer en tribunes. Mais ni Kenan Yildiz (29e), ni son homologue romain Paulo Dybala (31e) n’ont réussi à trouver la cible.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 45 18 34 14 3 1 42 8 2 Juventus 43 18 16 13 4 1 27 11 3 Milan 36 18 12 11 3 4 32 20 4 Fiorentina 33 18 9 10 3 5 27 18 5 Bologne 31 18 6 8 7 3 21 15 6 Atalanta 29 18 9 9 2 7 29 20 7 Rome 28 18 10 8 4 6 30 20 8 Naples 28 18 7 8 4 6 28 21 9 Lazio 27 18 2 8 3 7 21 19 10 Torino 24 18 -3 6 6 6 15 18 Voir le classement complet

Si l’ouverture du score s’est jouée au détail près en première mi-temps, la Juventus Turin a fait preuve de justesse et d’efficacité pour débloquer la situation au retour des vestiaires. Et la solution est venue d’Adrien Rabiot, intraitable avec les Bianconeri depuis la reprise en août. Avec un peu de réussite, l’international français a profité d’une déviation astucieuse de Dusan Vlahovic pour glisser le cuir au bon endroit et tromper Rui Patricio (1-0, 47e). Derrière, ses partenaires ont fait le boulot pour préserver cet avantage au tableau d’affichage et ont même pensé doubler la mise, mais Federico Chiesa a vu son but être refusé pour hors-jeu (88e). Avec cette victoire, le club piémontais reste dauphin de l’Inter Milan mais réduit l’écart avec la formation lombarde. Tombeur du Napoli le week-end, le club romain réalise une mauvaise opération et demeure au septième rang, à 8 points du podium.