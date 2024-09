FC Barcelone : Frenkie de Jong a disparu !

Mais où est passé Frenkie de Jong ? Si le FC Barcelone a lancé sa saison sur les chapeaux de roues, avec quatre victoires en autant de journées, il y a un grand absent : le Néerlandais. L’ancien de l’Ajax n’a plus foulé les pelouses depuis le 21 avril dernier et sa blessure à la cheville lors d’un Clasico. Déjà critiqué régulièrement ces dernières saisons et souvent présenté comme un joueur mis sur le marché pour renflouer les caisses, cette situation n’arrange rien…

Le quotidien Sport fait un gros point sur sa situation, et confirme ce bras de fer entre le milieu de terrain et sa direction. Cette dernière souhaite qu’il se fasse opérer, mais le joueur ne l’entend pas de cette oreille. Il estime qu’une intervention chirurgicale ne garantirait pas forcément sa récupération totale. De son côté, le Barça est très clair : il ne rejouera pas tant qu’il ne sera pas à 100% et qu’il n’y aura plus aucun risque pour sa cheville.

On ne sait pas quand il rejouera

Les prévisions initiales du club indiquaient d’ailleurs un retour pour le début de cette saison. Puis, ces prévisions ont été décalées au retour de cette première trêve internationale. Mais comme l’explique le média catalan, le Néerlandais ne sera pas de retour si tôt ; son absence est déjà actée pour la reprise de la Liga, puis pour le match face à l’AS Monaco en Ligue des Champions dans un peu plus d’une semaine. Il n’y a même pas de date de retour en vue, alors que le joueur assiste aux rencontres de son équipe en tribunes, et réalise des exercices de récupération de son côté.

Une situation très complexe voire ubuesque, et qui agace forcément la direction du Barça, à l’heure où Frenkie de Jong est tout simplement le joueur le mieux payé du championnat espagnol, devant son coéquipier Robert Lewandowski et devant Kylian Mbappé. Autant dire que les choses risquent de s’envenimer assez rapidement…