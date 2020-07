Barça : Victor Font compte sur Leo Messi pour l’avenir

La campagne électorale commence. Non pas pour diriger un pays mais plutôt un club, le FC Barcelone. Prévues pour 2021, les élections présidentielles du Barça doivent désigner le successeur de Josep Bartomeu. Avec notamment un candidat : Victor Font. L’homme d’affaires a donné une interview dans Tutto Mercato Web.

Et le moins que l’on puisse c’est qu’il a fait preuve de démagogie auprès des supporters catalans pour parler du cas Leo Messi. « Si je suis président du Barça, il y aura Messi à vie », a-t-il fièrement déclaré. Le projet Font inclut donc la Pulga en tant que joueur mais aussi dans l’organigramme du club dans le futur : « Messi est un joueur de légende, et les joueurs de légende ne disparaissent pas. Je considère qu’il est essentiel que Messi termine son aventure ici en tant que joueur et qu’il continue à être actif au Barça quand il aura raccroché. »