Le Guatemala présente ses nouveaux maillots !

Alors que le Guatemala dispute en ce moment les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la zone CONCACAF, Umbro vient de dévoiler les nouveaux maillots qui seront portés par la 131ème nation au classement FIFA.

Alors que la marque au double losange était l'une des plus prisées dans les années 1990, équipant notamment le Brésil ou encore l'Angleterre, elle est désormais en second plan derrière Nike, adidas ou encore Puma. L'équipementier anglais se penche donc sur des clubs et nations de « seconde zone » depuis quelques années. Si les montants des partenariats sont moins importants qu'ils pourraient l'être avec les mastodontes du marché, ces clubs et nations bénéficient en revanche de maillots originaux et bien travaillés, comme ce fut le cas de l'Irak dernièrement.

Toujours désireuse de respecter l'histoire des entités qu'elle équipe, la marque britannique n'hésite pas à s'appuyer sur les couleurs et designs traditionnels tout en ajoutant une touche de modernité pour offrir des tuniques hors du commun. Ainsi, depuis près d'une décennie, que ce soit sur les maillots domicile ou extérieur du Guatemala, Umbro présente toujours l'emblématique bande en diagonale qui traverse l'ensemble du corps.

La tunique que les hommes d'Amarini Villatoroest porteront en terre guatémalienne s'inscrit dans la lignée historique des maillots domicile et se présente donc en blanc avec une bande en diagonale bleue où l'on retrouve plusieurs nuances à travers quelques motifs. Cette touche bleue se distingue également au niveau du col et du bout des manches.

À l'extérieur, l'équipe nationale du Guatemala va également arborer une tunique où ses couleurs traditionnelles ressortent. Le bleu marine domine la tenue alors que les motifs qui étaient présents sur la bande en diagonale du maillot domicile se présentent cette fois sur la partie principale du maillot. La bande en diagonale est quant à elle bleu ciel alors que l'on retrouve du blanc au niveau du logo Umbro ainsi que sur le bout des manches et le col.