L'Irak dévoile de nouveaux maillots inspirés de la Mésopotamie !

Après avoir perdu en demi-finale de la Coupe du Golfe en 2019, l'Irak s'est tourné vers les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dans la zone Asie. Pour le moment bien engagés en étant deuxième de leur groupe, les Irakiens espèrent se qualifier pour le Mondial qu'ils manquent depuis 1986. Pour accomplir cette mission, les hommes de Srečko Katanec arboreront deux nouvelles tuniques dévoilées par Umbro.

من الماضي نستمد قوتنا

و من الحاضر نبني عزمنا

نقدم لكم الطقم الرسمي الجديد لـ #اسود_الرافدين من أمبرو #LionsOfMesopotamia - @umbro pic.twitter.com/PMLkZdngtN — IRAQ F.A. (@IRAQFA) June 3, 2021

La marque au double losange équipe la sélection irakienne depuis quelques mois après avoir succédé à Givova. L'équipementier anglais avait déjà équipé cette sélection par le passé, notamment lors de sa victoire en Coupe d'Asie en 2007. Alors que l'équipe semble entrer dans une nouvelle ère et pourrait se qualifier pour le Mondial qatari, Umbro dévoile deux maillots inspirés par les anciens symboles mésopotamiens qui représentent parfaitement la culture irakienne depuis des milliers d'années.

Sur le maillot vert historique de l'Irak, la Mésopotamie, que l'on appelle communément le « berceau de la civilisation », est représentée à travers un motif graphique du palmier de Babylone, symbolisant la victoire, ainsi que les murs de la porte Ishtar, autrefois l’une des huit entrées du centre-ville de la cité antique de Babylone. Un col en V noir ainsi que des manches où l'on retrouve une multitude de logo Umbro complètent cette superbe tunique où le drapeau irakien est mis en avant sur le cœur.

Le maillot extérieur des Lions de Mésopotamie se présente dans un autre design, avec les logos de l'équipementier et de la sélection au centre du maillot. Cette fois, le graphique du palmier de Babylone est accompagné de rosettes assyriennes qui étaient régulièrement utilisées dans les œuvres d'art provenant de l'ancien royaume d'Assyrie. La touche verte traditionnelle se présente au niveau du col en V, du bout des manches et sur les logos. Comme sur le maillot vert, on retrouve l'inscription « Irak » au niveau de la nuque dans une écriture coufique, qui l'une des plus anciennes formes calligraphiques de l'arabe.