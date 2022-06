Les très hautes ambitions de Lucien Favre pour son retour à l'OGC Nice

La suite après cette publicité

Christophe Galtier annoncé partant, ce matin, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice a décidé de nommer Lucien Favre pour le remplacer, déjà passé par l'OGC Nice, entre 2016 et 2018. «Les contacts avec Lucien, on en a toujours eu. Je ne vous le cache pas, c'est le style que j'aime bien voir (...) Je me suis dit : on a une chance de le retrouver», a-t-il d'abord expliqué avant la prise de parole du technicien suisse, qui a d'abord tenu à expliquer son choix.

«L'Europe m'intéressait, il y avait également un autre club étranger dans la course, mais c'est quelque chose de spécial de revenir ici. Cela s'était très bien passé lorsque j'étais ici. J'ai toujours gardé un contact régulier avec eux et dès qu'il y a eu Nice, je me suis dit : "là, je n'hésite pas". C'est très intéressant, ce que fait INEOS, c'est un projet important. C'est très agréable d'être ici», a-t-il premièrement expliqué avant d'annoncer de fortes ambitions avec les Aiglons.

Le recrutement ? «C'est capital !»

«C'est un avantage de connaître certaines personnes. J'ai travaillé avec Jean-Pierre, c'était très important de connaître ces personnes-là. Ineos, c'est énorme ! D'ici deux ans, Nice doit faire en sorte de faire de belles choses au niveau du mercato et de terminer régulièrement dans les trois premiers, voire un peu plus. Je l'assume. Il faut dire la vérité, c'est l'objectif», a ajouté Favre, qui s'est ensuite exprimé au niveau du mercato.

«Je crois qu'il est prévu qu'on ait de nouveaux transferts, c'est capital ! On travaille en bonne relation. Il faut échanger les idées, les joueurs qu'on voit, pour prendre la bonne décision. Ça doit aussi être intuitif. (...) Les périodes de transfert sont capitales, été comme hiver (...) Il y a beaucoup de joueurs que je vais observer, mais il faut que l'on prenne un gardien de but, c'est clair, même si Marcin Bulka m'a donné de bonnes impressions», a assuré l'ex-manager de Dortmund, avant d'assurer que Amine Gouiri, Khéphren Thuram allaient rester, tout comme Jean-Clair Todibo.