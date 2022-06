Le PSG et le Real Madrid peuvent encore y croire dans le dossier Pogba

«Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour les prochaines étapes d'un voyage remarquable». A travers ce communiqué publié mercredi, Manchester United annonçait officiellement le départ de Paul Pogba (29 ans). Arrivé en fin de contrat du côté d'Old Trafford, le milieu international tricolore (91 sélections, 11 buts) va désormais devoir rebondir.

Favorite depuis plusieurs semaines, la Juventus Turin devra malgré tout se méfier jusqu'au dernier moment. En effet, si le journal anglais The Daily Telegraph confirme lui aussi que la Vieille Dame reste en pole, il précise que le milieu de terrain français de 29 ans n’est pas pressé de prendre une décision quant à son futur club. En plus du club turinois, le PSG et le Real Madrid seraient ainsi toujours dans la course, même si aucun des deux clubs ne semblent en mesure de doubler le club du Piémont pour accueillir le champion du monde 2018.