Umbro dévoile le maillot domicile du Stade de Reims pour la saison 2021-2022 !

Après avoir enchaîné les allers-retours entre la Ligue 1 et la Ligue 2 lors de la dernière décennie, le Stade de Reims a retrouvé de la stabilité et n'a plus quitté l'élite française depuis la saison 2018-2019. Alors que leurs deux premiers exercices avaient été excellents, la campagne 2020-2021 s'est moins bien déroulée mais le club de la Marne compte bien faire mieux la saison prochaine et disposera notamment d'un nouveau maillot domicile imaginé par Umbro.

Équipé par la marque au double losange depuis 2019, le club fondé en 1931 bénéficie de tuniques respectant totalement sa grande histoire. Depuis toujours, le club double finaliste de la C1 met en avant le rouge et le blanc dans son stade. C'est donc tout naturellement qu'Umbro, qui est un équipementier connu pour dévoiler des tuniques remplies d'histoire, a repris les couleurs portées par Raymond Kopa et Just Fontaine à l'époque.

S’il s’inscrit dans la pure tradition stadiste dans sa conception générale avec une domination du rouge et des manches blanches, ce maillot domicile se différencie en puisant son inspiration dans l’héritage britannique d'Umbro, équipementier originaire de la ville de Wilmslow. Cette touche anglaise se ressent à travers les bandes verticales rouges ton sur ton et le col polo blanc qui amène également une touche française avec la présence du drapeau tricolore. Ce maillot a un style vintage jusqu'au toucher puisque contrairement aux maillots des mastodontes du marché qui sont très fins et légers, on retrouve ici une certaine épaisseur.