Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le quatorzième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme souvent depuis le début de la saison, c’est le Suédois Viktor Gyökeres qui arrive nettement en tête. Auteur d’un triplé avec le Sporting CP contre le Vitoria Guimarães (4-4), le buteur de 26 ans a désormais inscrit 21 buts en 17 matches.

Il devance de peu Mohamed Salah qui écrase tout du côté de Liverpool. L’Égyptien ne cesse de grappiller des places au classement et reste sur un but contre Manchester United (2-2). Le voici désormais doté de 18 réalisations en 19 rencontres. Le podium est donc complété par Robert Lewandowski, l’attaquant polonais du FC Barcelone. S’il a marqué un doublé contre Barbastro en Copa del Rey, il reste bloqué à 16 buts en 18 matches de Liga.

Erling Haaland tient le rythme

Dans le dur en cette fin d’année 2024, Erling Haaland commence bien 2025. Quatrième de ce classement, le Norvégien sort d’un doublé contre West Ham (4-1) et affiche pas moins de 16 buts en 20 matches. Cinquième, le Costaricien Manfred Ugalde reste bloqué à 15 buts en 18 matches. Le buteur du Spartak Moscou est actuellement en trêve hivernale avec son club. Même situation pour Harry Kane qui arrive sixième après ses 14 buts en 13 matches avec le Bayern Munich.

Si le FC Porto n’a pas joué contre le Nacional vendredi, le club portugais reste sur une victoire 4-0 contre Boavista fin 2024 où Samu Aghehowa Omorodion a vu double. Le voici doté de 13 buts en 13 matches avec les Dragons en championnat. Crédité de 13 buts en 15 matches, Omar Marmoush arrive à la huitième place. Il est actuellement en trêve hivernale. Neuvième, Alexander Isak sort d’un match contre Tottenham (2-1) où il a marqué et comptabilise 13 buts en 18 matches. Enfin, Toluwalase Arokodare arrive dixième. Le buteur nigérian de Genk compte 13 buts en 20 matches.

Cole Palmer (Chelsea) et Bryan Mbeumo (Brentford) arrivent juste derrière avec 13 buts. Marcus Thuram (Inter Milan), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Sem Steijn (Twente), Kasper Dolberg (Anderlecht) et Mateo Retegui (Atalanta) suivent avec 12 réalisations, mais échouent aux portes du top 10. Mika Biereth (Sturm Graz), Moise Kean (Fiorentina), Raphinha (FC Barcelone), Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Chris Wood (Nottingham Forest), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Jonathan David (Lille OSC), Simon Banza (Trabzonspor) et Dereck Kutesa (Servette) sont plus loin avec 11 buts.

Le classement des tops buteurs européens