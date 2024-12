Le classement des top buteurs européens

Comme chaque lundi, voilà votre édition du classement des meilleurs buteurs d’Europe cette saison. Pour ce treizième bilan de l’année, on retrouve encore les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Buteur la semaine passée contre Boavista, Viktor Gyökeres n’a pas su enchaîner ce week-end avec le Sporting CP lors du nul vierge contre Gil Vicente (0-0).

La suite après cette publicité

Malgré son incapacité à marquer, le buteur suédois reste premier de ce classement. Le Scandinave est encore talonné de près par Robert Lewandowski. Auteur d’une prestation plus que décevante contre l’Atlético de Madrid (1-2), le Polonais aurait pu faire trembler les filets à maintes reprises mais a cruellement manqué de réalisme. L’attaquant de 36 ans reste néanmoins deuxième.

Mohamed Salah grimpe sur le podium

Mais voilà, l’ancien du Bayern Munich n’est plus talonné par Manfred Ugalde. Alors que le championnat russe est en trêve hivernale jusqu’à mars, le buteur de 23 ans a été dépassé par Mohamed Salah. Brillant cette saison, l’Égyptien s’est encore illustré avec un doublé contre Tottenham ce dimanche (3-6). Une performance qui lui permet de grimper à la troisième place de ce classement. Désormais suivi par l’attaquant costaricien du Spartak Moscou, Mohamed Salah a également dépassé Harry Kane.

La suite après cette publicité

Muet ce week-end lors de la large victoire des siens contre Leipzig (5-1), l’Anglais chute donc au cinquième rang mais compte toujours un but de plus que son concurrent de Bundesliga, Omar Marmoush. L’autre égyptien de ce classement n’a pas su être buteur ce week-end lors de la défaite contre Mayence (1-3). Une passe compliquée également pour Erling Haaland et Manchester City. Incapable de porter son équipe lors du revers contre Aston Villa, le cyborg norvégien confirme ses grandes difficultés actuelles et fait du surplace dans ce classement avec 13 buts.

Du mouvement à prévoir dans les prochaines semaines

Pour finir, le même trio que la semaine dernière clôture ce classement. N’ayant pas trouvé le chemin des filets ce week-end, Sem Steijn, Mateo Retegui et Kasper Dolberg ferment ce classement avec toujours 12 buts en championnat. Auteur d’un triplé ce week-end avec Villarreal, Thierno Barry s’est affirmé comme étant un candidat crédible pour intégrer ce bilan dans les prochaines semaines avec déjà 12 buts à son actif. Le natif de Lyon compte trop de matches pour y figurer cette semaine.

La suite après cette publicité

Mika Biereth (Sturm Graz), Raphinha (FC Barcelone), Samu Aghehowa Omorodion (FC Porto), Toluwalase Arokodare (Genk), Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Jonathan David (Lille OSC), Dereck Kutesa (Servette), Marcus Thuram (Inter Milan), Cole Palmer (Chelsea) suivent avec 11 réalisations, mais échouent aux portes du top 10. Ante Budimir (Osasuna), Jefté Betancor (Panserraikos), Chris Wood (Nottingham Forest), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Troy Parrott (Alkmaar), Jonathan Burkardt (Mayence), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir), Bryan Mbeumo (Brentford), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Kevin Denkey (Cercle Bruges) et Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) ont marqué 10 buts et sont en embuscade.

Le classement des tops buteurs européens