Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le douzième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Buteur lors de la victoire 3-2 du Sporting CP contre Boavista, Viktor Gyökeres a repris sa marche vers l’avant. Auteur désormais de 18 buts en 14 matches, le Suédois a consolidé sa place de leader.

La suite après cette publicité

Il devance de deux unités Robert Lewandowski. Le Polonais affiche 16 buts en 16 matches, mais s’est montré muet contre le promu Leganés dans un match très fermé avec le FC Barcelone. Lui aussi n’a pas marqué, mais c’est parce que son club est actuellement en pleine trêve hivernale. Attaquant du Spartak Moscou, Manfred Ugalde arrive troisième avec ses 15 buts en 18 matches.

Peu de mouvements au classsement

Au pied du podium, on retrouve Harry Kane avec ses 14 buts en 12 matches. L’attaquant anglais n’a pas joué lors de la défaite des siens contre Mayence (2-1). Toujours en Bundesliga, Omar Marmoush n’a pas trouvé le chemin des filets. Le joueur de l’Eintracht Francfort s’est incliné contre Leipzig (2-1). Un Égyptien peut en cacher un autre. Sixième, Mohamed Salah reste bloqué avec 13 buts en 15 matches et n’a pas trouvé la faille contre Fulham (2-2). Scénario similaire pour Erling Haaland muet contre Manchester United lors du derby et qui se voit doter de 13 buts en 16 matches.

La suite après cette publicité

En huitième position, on retrouve Sem Steijn qui grappille un peu plus. L’attaquant néerlandais de Twente s’est offert un nouveau but hier contre Groningue et affiche désormais 12 buts en 15 matches. Il devance Mateo Retegui qui arrive huitième. L’attaquant de l’Atalanta qui comptabilise 12 buts en 16 matches n’a pas marqué ce samedi contre Cagliari (1-0). Enfin, Kasper Dolberg arrive dixième avec 12 buts en 17 matches. Le Danois a vu double hier avec Anderlecht contre Saint-Trond (2-0).

Mika Biereth (Sturm Graz), Raphinha (FC Barcelone), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Jonathan David (Lille OSC), Cole Palmer (Chelsea) suivent avec 11 réalisations, mais échouent aux portes du top 10. Marcus Thuram (Inter Milan), Ante Budimir (Osasuna), Jefté Betancor (Panserraikos), Chris Wood (Nottingham Forest), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Dereck Kutesa (Servette), Jonathan Burkardt (Mayence), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Samu Aghehowa Omorodion (FC Porto), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir), Bryan Mbeumo (Brentford), Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Kevin Denkey (Cercle Bruges), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) et Toluwalase Arokodare (Genk) ont marqué 10 buts et sont en embuscade.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens