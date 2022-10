Ballon d'Or 2022 : le message d'Emmanuel Macron à Karim Benzema

Quelques minutes après avoir remporté officiellement son Ballon d'Or, des mains de Zinedine Zidane, au Théâtre du Châtelet de Paris, Karim Benzema a reçu les félicitations du président de la République, Emmanuel Macron sur Twitter : un simple «KB9!» avec un drapeau français, suivi d'un second message «Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l'Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d'or à la France. Félicitations à lui ! »

Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l'Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim @Benzema ramène un nouveau Ballon d'or à la France. Félicitations à lui ! https://t.co/Y8bCJTfLVm — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2022

En plus d'être le cinquième tricolore lauréat du trophée sacré, Karim Benzema est également devenu, à 34 ans et 302 jours, le plus vieux vainqueur depuis Stanley Matthews qui l'avait glané à 41 ans et 321 jours, en 1956. Une soirée tout simplement historique pour l'attaquant du Real Madrid.