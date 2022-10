Karim Benzema remporte le Ballon d'Or

Un rêve de Gone. À 18 ans, Karim Benzema était la nouvelle attraction de l'Olympique Lyonnais. Et déjà à l'époque, l'attaquant ne se mettait aucune limite. Pas même celle de remporter un jour le mythique Ballon d'Or. «Ce trophée, j'en rêve», avait-il confié en 2006 au Journal du Dimanche. Pour être un jour sur le toit du monde, le natif de Lyon a charbonné. Vraie révélation à l'OL, où il a été couvé par Gérard Houllier avant d'exploser, celui que l'on surnomme "Coco" a gravi les échelons les uns après les autres. Sacré quatre fois champion de France avec l'OL, il a quitté le nid en 2009. Direction Madrid.

Convaincu par Florentino Pérez, qui n'avait pas hésité à mouiller le maillot en se rendant chez lui à Bron Terraillon, Karim Benzema a connu des hauts et des bas à ses débuts dans la capitale ibérique. Mais le natif de Lyon n'a jamais lâché le morceau, lui qui a vu les attaquants défiler au Real Madrid sans pour autant être véritablement inquiété. Fidèle lieutenant de Cristiano Ronaldo, auquel il a piqué sa rigueur et son exigence dans la gestion de son corps, KB9 a pris le pouvoir chez les Merengues quand le Portugais s'en est allé. Véritable machine à marquer des buts, l'avant-centre a été au sommet de son art en 2021-22.

Une saison en or

Il a ainsi marqué 44 buts et délivré 14 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a été buteur à 27 reprises (12 assists) en 32 apparitions en Liga. À cela, il faut ajouter qu'il a marqué 15 buts (2 assits) en 12 matches de Ligue des Champions. Enfin, il a inscrit 2 buts en 2 rencontres de Supercoupe d'Espagne. Il s'agit de la saison la plus prolifique de sa carrière. L'international tricolore, qui a fait son retour en sélection en 2021 après cinq années d'absence, a été l'homme clé de la belle saison madrilène.

Une année 2022 où les Merengues ont remporté la Supercoupe d'Espagne, la Liga ou encore la Ligue des Champions. Une compétition où KB9 a été monstrueux, lui qui a marqué des buts précieux, notamment face au PSG (un triplé en 1/8e de finale retour), à Chelsea (4 buts sur les 2 matches) ou encore Manchester City (3 buts sur les 2 rencontres). Pour toutes ces raisons, Karim Benzema, était le grand favori de la cérémonie du Ballon d'Or. Une édition 2022 où le lauréat était élu pour l'ensemble de sa saison 2021-22 et non plus pour ses performances sur l'année civile. Karim Benzema a donc été sacré ce lundi.

KB9 sur le toit du monde

À 34 ans, l'attaquant réalise donc son rêve, lui qui a reçu son trophée au Théâtre du Châtelet à Paris. Et comme un symbole, c'est Zinedine Zidane, dernier joueur français à avoir été récompensé en 1998, qui lui a remis ce 66ème Ballon d'Or. Une belle image puisque les deux hommes, qui ont avancé main dans la main à Madrid, se considèrent comme des frères selon le Nueve. Karim Benzema, qui a été nommé à 11 reprises dans la liste des candidats depuis 2008, est le cinquième français à gagner ce titre après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998).

Largement en tête des votes, Karim Benzema devance Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munich, Sénégal), Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique) et Robert Lewandowski (Bayern Munich/FC Barcelone, Pologne). Tous finissent derrière l'international tricolore, qui sera d'autant plus attendu au Mondial au Qatar ainsi qu'à Madrid. Auréolé du titre de Ballon d'Or, le Gone Benzema est devenu grand !