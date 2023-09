Mercato PSG : énorme retournement de situation dans le dossier Julian Draxler !

La suite après cette publicité

Après les départs de Neymar à Al-Hilal, Juan Bernat, parti à Benfica, Georginio Wijnaldum, aujourd’hui du côté d’Al-Ettifaq en Arabie saoudite, Mauro Icardi, vers Galatasaray, ou encore Leandro Paredes et Renato Sanches, désormais sous les couleurs de l’AS Roma, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de dégraisser cet été. Dans cette optique, les dirigeants parisiens s’activaient également, ces dernières heures, pour boucler deux nouvelles sorties.

Oui mais voilà, si L’Equipe indiquait, ce samedi matin, un accord total trouvé entre les différentes parties pour les départs de Marco Verratti et Julian Draxler, un incroyable retournement de situation serait en passe de se produire. Alors que le milieu de terrain italien est, lui, plus que jamais proche de s’engager avec la formation d’Al-Arabi au Qatar, le transfert de l’international allemand serait, quant à lui, sur le point de capoter.

Draxler va rester au PSG !

En effet, si le quotidien français annonçait un accord définitif entre le joueur de 29 ans et Al-Ahli SC, autre club de la Qatar Stars League, les informations venues de la presse allemande sont bien différentes. Selon Sky Sports Germany, Julian Draxler aurait finalement refusé de rejoindre le club qatari et va donc rester au Paris Saint-Germain. Une petite bombe lâchée par nos confrères allemands et un coup dur pour Luis Campos et ses équipes…

Arrivé à l’hiver 2017 en provenance de Wolfsbourg, l’Allemand ne semble, en effet, plus rentrer dans les plans du club de la capitale et était ainsi convié à se trouver une porte de sortie avant la fin du mercato estival. En attendant de connaître le dénouement final de ce dossier, les champions de France en titre pourront toujours se consoler avec les quelques 50 millions d’euros annoncés pour le départ de Marco Verratti.