PSG : accord total pour les départs de Marco Verratti et Julian Draxler

La suite après cette publicité

«Sur Marco Verratti, je reste sur ma position de ne pas divulguer les conversations privées. Je n’ai rien à dire de plus. Les conseils que j’ai pu lui donner aussi restent du domaine du privé. En ce qui concerne Draxler, ce n’est pas non plus à moi de demander, il faut se tourner vers Luis Campos». Voici ce que déclarait dernièrement Luis Enrique, interrogé sur les éventuels départs de ses deux protégés. Préférant botter en touche, le technicien espagnol devrait, pourtant, voir ses deux joueurs quitter l’Hexagone dans les prochaines heures. Car, oui, une page de l’histoire du Paris Saint-Germain est bel et bien sur le point de se tourner.

Après plus de dix années passées dans la capitale française, Marco Verratti (30 ans) est, en effet, sur le point de quitter les Rouge et Bleu. Si nous vous évoquions dernièrement un accord entre le club francilien et la formation d’Al-Arabi au Qatar, L’Equipe indique, ce samedi, que l’international italien s’est également entendu avec sa prochaine équipe.

À lire

Le PSG, l’OM et le FC Barcelone apportent leur soutien au Maroc après le violent séisme

Verratti à Al-Arabi, Draxler à Al-Ahli !

Une opération qui devrait rapporter 50 millions d’euros au champion de France en titre. Dans cette optique, le quotidien français précise que le milieu de terrain devrait désormais passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de signer son nouveau contrat et de rejoindre la Qatar Stars League. Un championnat où il devrait, sauf énorme retournement de situation, retrouver l’un de ses coéquipiers au PSG. Son nom ? Julian Draxler.

La suite après cette publicité

Arrivé à l’hiver 2017 en provenance de Wolfsbourg, l’Allemand de 29 ans est lui aussi en train de s’envoler vers le Qatar et l’identité de son futur club est désormais connue. Il s’agit d’Al-Ahli SC avec qui un accord total a été trouvé depuis quelques heures. Après les départs de Neymar à Al-Hilal, Juan Bernat, parti à Benfica, Georginio Wijnaldum, du côté d’Al-Ettifaq en Arabie saoudite, Mauro Icardi, vers Galatasaray, ou encore Leandro Paredes et Renato Sanches, désormais sous les couleurs de l’AS Roma, le PSG poursuit ainsi son opération dégraissage.