PSG : Randal Kolo Muani et la bouffée d’oxygène avec les Bleus

Après la victoire contre Lorient mercredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a donné des consignes à Randal Kolo Muani, entré en jeu, sans pouvoir s’illustrer. Cette scène a montré le côté protecteur du technicien espagnol avec ses joueurs, en particulier avec l’attaquant français, en délicatesse depuis plusieurs semaines maintenant. En manque cruel de confiance, l’ancien Nantais a perdu sa place de titulaire, ne se contentant que de bouts de match avec le PSG. Mais avec l’équipe de France, RKM est toujours important, comme l’illustre le match face au Chili il y a un mois.

Dans son entourage, on estime que ce match l’a rassuré sur ses qualités. «Cela a été un moment important avec un match référence. Où il a pu se dire : 'ok, je suis important, je n’ai pas perdu mes qualités’», indique un de ses proches à L’Equipe. Une bouffée d’oxygène donc. Le PSG et l’équipe de France espèrent qu’il retrouvera rapidement de la confiance, compte tenu des échéances de la fin de saison, en Ligue des Champions et avec l’Euro qui se profile.