Real Madrid : Carlo Ancelotti fait une grande annonce sur Arda Güler

Carlo Ancelotti doit se réveiller avec le sourire ce matin. Non seulement son Real Madrid a réalisé un nouveau grand pas vers le titre après avoir battu la Real Sociedad hier soir (1-0), mais en plus de cela, il a mis au repos la plupart de ses cadres. Le coach italien pense déjà à mardi et au déplacement à Munich contre le Bayern en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le grand rendez-vous se situe là. Ça n’empêche pas certains éléments de l’effectif de profiter du peu de temps de jeu dont ils bénéficient.

La suite après cette publicité

Bien sûr nos regards se tournent immédiatement vers Arda Güler, auteur de l’unique but de la soirée hier. Sur un service de Dani Carvajal, le jeune Turc a inscrit son deuxième but de la saison sous les couleurs madrilènes. Il fêtait surtout sa toute première titularisation, lui dont on entend souvent des médias espagnols et turcs que ce manque de temps de jeu le pèse. Cette fois, il a pleinement apprécié les 68 minutes accordées par son entraîneur, avant d’être remplacé par Vincius Jr.

À lire

Liga : Arda Güler offre la victoire au Real Madrid face à la Sociedad

Ancelotti sur HGüler : «Il ne fait aucun doute qu’il restera ici l’année prochaine»

«Ceux qui ont moins joué dans cette dernière partie de saison ont très bien fait aujourd’hui. Arda [Güler], Dani [Ceballos], Fran García, ont eu une bonne attitude sur le terrain, un bon engagement. Ils se sont battus, reconnaissait le technicien italien en conférence de presse, avant de s’arrêter plus longuement sur la situation de l’ancien de Fenerbahçe. Arda a marqué, il va être un joueur très important pour nous à l’avenir. Il ne fait aucun doute qu’il restera ici l’année prochaine.»

La suite après cette publicité

Une déclaration qui mettra fin, du moins d’ici la fin de saison, aux éventuelles rumeurs d’un départ en prêt en vue de la saison prochaine. Sa gestion crispe le Real Madrid en interne entre ceux qui aimeraient le voir davantage sur la pelouse que sur le banc, et Ancelotti qui met son équipe en place. L’Italien avait promis au joueur de 19 ans davantage de temps de jeu sur ces prochaines semaines. Il est en train de tenir parole, et mieux que ça encore, Güler est au rendez-vous.