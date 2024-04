L’avis tranché de Samir Nasri sur Messi et Cristiano Ronaldo

Invité sur la chaîne Twitch d’AmineMaTue, le président de l’équipe de France pour la Kings World Cup, Samir Nasri a été amené à commenter le football moderne. Un débat a été lancé entre la génération portée par Ronaldo (R9) et Ronaldinho, et celle de Messi et Ronaldo. Et l’ancien Marseillais a un avis tranché sur le sujet.

«Ronaldo et Ronaldinho en talent pur, s’ils avaient été sérieux, ils éteignent Messi et Cristiano Ronaldo. Ce que Ronaldinho fait avec un ballon, c’est du jamais vu», a-t-il estimé. Êtes-vous d’accord avec l’ancien milieu offensif ?