PSG : Leonardo a pris contact avec l'entourage de Lionel Messi

Mais où va donc atterrir Lionel Messi (33 ans) ? La Pulga semble très bien partie pour quitter le FC Barcelone et il semble que sa décision est irréversible. Par conséquent on imagine où il pourrait débarquer. Si Manchester City possède une belle longueur d'avance dans ce dossier, les Skyblues ne peuvent pas mettre de côté totalement un coup de Trafalgar du Paris Saint-Germain, récent finaliste de la Ligue des Champions.

En effet, selon les informations d'As, Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, a appelé l'entourage proche de l'Argentin pour connaître sa situation exacte vis-à-vis de sa clause notamment et même du futur contrat qu'il souhaiterait obtenir. Si le Brésilien n'a rien promis au quintuple Ballon d'Or, il va regarder ce qu'il est possible de faire. Toutefois, les Citizens restent en pole dans ce dossier.