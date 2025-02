LdC, Barça : Deco heureux de ne pas être tombé sur le PSG

Le FC Barcelone connaissait ses deux adversaires potentiels pour ces 8es de finale de Ligue des Champions entre Benfica et le PSG. Le tirage au sort a finalement offert le club portugais aux Catalans, pour une revanche du match complètement fou qui a eu lieu lors de la phase de championnat entre les deux équipes (victoire des Barcelonais 5-4 après avoir été menés 2-4). Deco a affiché une mine soulagée au moment de réagir à ce futur adversaire. «À ce stade, il n’y a pas beaucoup de choix mais c’est vrai que le PSG est dans un grand moment, tout comme Benfica. Lors de la phase de qualifications, c’était un match très difficile où nous avons beaucoup souffert, avant de finir sur cette remontée historique.»

En cas de qualification, le Barça affrontera le vainqueur de Borussia Dortmund-LOSC, avec un quart de finale retour à l’extérieur. Le directeur sportif tient à calmer le jeu en affirmant que son club est encore loin d’être en demi-finale, malgré un tableau ouvert. «Nous devons d’abord battre Benfica. Ils sont très forts et nous devons passer, ensuite nous verrons. Rappelez-vous l’année dernière, il y a eu des surprises. Le PSG était favori en demi-finale et est tombé. C’est Dortmund qui a fini par atteindre la finale… Il y a des équipes fortes partout. Il faut d’abord jouer, y aller petit à petit et prendre match par match.» Le message aux joueurs est clair.