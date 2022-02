L'Ajax Amsterdam est-il meilleur qu'il y a trois ans ?

La suite après cette publicité

Partant des tours préliminaires en effaçant Sturm Graz, le Standard de Liège et le Dynamo Kiev, l'Ajax Amsterdam avait fait trembler le Bayern Munich en phase de poules de la Ligue des Champions 2018/2019. Le club de la capitale néerlandaise s'était forgé une équipe de rêve mêlant anciens (Lasse Schöne, Dusan Tadic et Daley Blind), valeurs sûres (Nicolas Tagliafico, Hakim Ziyech et André Onana) et des jeunes talents aux dents longues (David Neres, Frenkie de Jong, Danny van de Beek et Matthijs de Ligt). Forts d'un collectif parfaitement huilé avec Erik ten Hag en chef d'orchestre, les Lanciers ont créé la sensation en éliminant le Real Madrid (1-2/4-1) et la Juventus (1-1/2-1) afin de se qualifier en demi-finale de la compétition phare du football de club. Dominant 1-0 Tottenham à l'aller et menant jusqu'à 2-0 lors du match retour, le club néerlandais a craqué en seconde période avec un triplé de Lucas Moura qui a qualifié les Spurs.

Un échec retentissant tant le parcours de l'Ajax Amsterdam avait installé une euphorie du club néerlandais. Apportant un vent de fraîcheur sur la compétition, les Ajacides se voyaient sûrement déjà en finale. Pour autant, leur parcours reste un des grands moments de football des dernières années. Se réconfortant avec le sacre en Eredivisie avec 3 points d'avance sur le PSV Eindhoven et la Coupe glanée après un succès 4-0 contre Willem II, cette équipe 2018/2019 se classait dans le gotha de l'histoire du club. Soit aux côtés de l'Ajax Amsterdam des années 1970' époque Rinus Michels et l'Ajax Amsterdam 1994/1995 dirigé par Louis van Gaal avec des joueurs comme Edwin Van der Sar, Michael Reiziger, Danny Blind, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Edgard Davids, Jari Litmanen, Patrick Kluivert ou encore les frères Franck et Ronald De Boer sur le terrain. Une équipe si merveilleuse qu'on doit quasiment citer le onze comme une obligation.

Des statistiques assez proches

Pas sacrée, l'équipe de 2018/2019 a pourtant tout gagné sur la scène locale et aurait pu l'emporter sur la scène continentale. Le tout en apportant un jeu séduisant qui fait partie de l'ADN historique du club et qui a atteint de hauts standards. Toutes compétitions confondues, l'Ajax Amsterdam avait rempoté 43 matches sur 58 cette saison-là pour seulement 6 défaites. Le tout avec 175 buts (moyenne supérieure à 3 buts par match) inscrits et 51 buts concédés (soit moins d'un but par match). Si cette saison est extraordinaire, le cru 2021/2022 n'est pas en reste. Toujours en course en Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale et devant défier Benfica ce mercredi (rencontre à suivre sur notre live commenté), cette équipe doit aussi affronter l'AZ Alkmaar en demi-finale de la Coupe des Pays-Bas. Elle est aussi en tête du championnat avec 5 points d'avance sur le PSV Eindhoven. De très bons temps de passage pour cette équipe qui est sur la lancée de ses prédécesseurs.

Cette saison, l'Ajax Amsterdam comptabilise 27 victoires en 33 matches pour seulement 3 défaites. Un pourcentage de victoire actuellement de 81,82% qui dépasse les 74,14% de l'Ajax Amsterdam 2018/2019. Au niveau des buts inscrits, on est aussi en avance sur les temps de passages avec 108 réalisations (3,27 buts par match) et c'est encore plus flagrant sur le plan défensif avec 14 buts concédés (0,42 but pris par match). Si ce rythme doit être maintenu, il est tout de même très impressionnant et témoigne d'une équipe de très haut vol. Remportant 25 matches avec au moins 3 buts d'écart (dont 3 en Ligue des Champions) il y a trois ans, l'Ajax Amsterdam l'a déjà fait à 17 reprises (dont 2 en Ligue des Champions). Capable d'ultra-dominer ses adversaires, cette équipe reste fidèle à son ADN et malgré les départs des cadres, Erik ten Hag a su renouveler son équipe au cours des dernières années afin de retrouver un niveau d'excellence.

Une équipe tout aussi bien construite

Après une phase de poules de Ligue des Champions de tous les records, cette équipe de l'Ajax Amsterdam s'avance sûre de ses forces au moment d'affronter Benfica. Et si on fait un distinguo entre l'équipe de 2019 et 2022, on est dans les deux cas sur une équipe avec très peu de faille. Déjà l'harmonie collective est idéale aussi bien en 2018/2019 qu'en 2021/2022. L'équipe s'établit encore une fois dans son 4-3-3 pointe haute même si cette saison la pointe haute est davantage comparable à un meneur de jeu dans un 4-2-3-1. Si l'on s'intéresse aux hommes qui composent cette équipe, on retrouve aussi des anciens (Remko Pasveer, Dusan Tadic, Nicolas Tagliafico, Davy Klaassen et Daley Blind), valeurs sûres (Sébastien Haller, Edson Alvarez, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui et André Onana) et des jeunes talents aux dents longues (Antony, Jürrien Timber, Devyne Rensch, Ryan Gravenberch, Mohamed Daramy ou encore Brian Brobbey).

Sur une analyse plus individuelle des cas, André Onana dans les buts apporte plus de certitudes que le portier actuel. Remko Pasveer a bien tenu le poste tandis que la version 2021/2022 d'André Onana est peut-être plus évoluée, mais elle a connu une longue absence pour dopage et sort de la CAN. De plus rien n'indique qu'il jouera au détriment du vétéran néerlandais. Au poste de latéral droit, Noussair Mazraoui est sur une dynamique folle (5 buts et 3 offrandes en 26 matches) et apporte plus de sûreté qu'il en avait il y a trois ans. La charnière composée de Daley Blind et Matthijs de Ligt était peut-être très solide, mais force est de constater que l'alchimie entre Lisandro Martinez et Jürrien Timber avec Perr Schuurs pouvant les contester est idéale. Voir le duo argentino-néerlandais à l'oeuvre contre une autre adversité qu'en championnat sera un autre révélateur. Certes moins offensif que Nicolas Tagliafico version 2019, Daley Blind offre plus de sûreté défensive et de maîtrise technique. La comparaison est caduque sur ce point, car les demandes sont très différentes. Seule certitude, les deux hommes (s)ont performants.

La Ligue des Champions en juge de paix

Dans l'entrejeu, l'animation est différente. Là où Frenkie de Jong vampirisait le contrôle du jeu et où Lasse Schöne apportait son jeu long pendant que Donny van de Beek transite entre les lignes, on est sur un style différent en 2021/2022. Dans l'entrejeu on est davantage sur un double pivot avec Ryan Gravenberch et Edson Alvarez. Le premier plus dans un rôle box-to-box et le second étant davantage sentinelle. Pour le poste de "numéro 10", Donny van de Beek était dans un rôle assez hybrides là où Steven Berghuis est davantage un électron qui apporte plus d'incertitudes dans le dernier tiers. D'ailleurs, le Néerlandais permet à Dusan Tadic de revenir souvent dans l'axe depuis son côté gauche. Dans le poste de dynamiteur, Antony (11 buts et 9 offrandes en 26 matches) se montre tout aussi provocant que David Neres l'était tout en se montrant plus efficace (12 buts et 15 offrandes en 50 matches 2019 pour celui qui est parti au Shakhtar cet hiver).

Le gros changement a lieu surtout devant avec un Sébastien Haller d'une efficacité folle. L'Ivoirien qui compte 28 buts et 8 offrandes en 28 matches est le grand numéro 9 qui manquait sûrement il y a trois ans pour sa capacité à tenir la surface. Déjà auteur de 10 réalisations en 6 matches de Ligue des Champions, l'ancien joueur d'Auxerre a montré qu'il était capable d'être décisif dans cette compétition et sert de point d'ancrage à Antony, Steven Berghuis et Dusan Tadic. Une évolution par rapport à l'équipe de 2018/2019, mais qui demande confirmation lors des plus grosses affiches, celles qui comptes, les doubles confrontations de la phase à élimination directe. N'ayant rien à rougir de ses illustres prédécesseurs, cette équipe 2021/2022 de l'Ajax Amsterdam ne demande qu'à écrire ses lettres de noblesse. Pour cela, il n'y aura qu'un seul juge de paix : le terrain. Face à Benfica ce mercredi, les Néerlandais passent au révélateur.

