West Ham et Crystal Palace se penchent sur Jean-Ricner Bellegarde

Formé au RC Lens, Jean-Ricner Bellegarde avait décidé il y a un an de signer au Racing Club de Strasbourg. Avec le club de l'est de la France, le milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 22 ans, s'est rapidement imposé dans l'entrejeu alsacien, ponctuant la saison dernière avec 30 matches toutes compétitions confondues (1 but, 1 passe décisive).

Des performances qui ne sont pas passées inaperçues puisque plusieurs clubs se sont renseignés récemment pour recruter le natif de Colombes. En Angleterre, Crystal Palace et West Ham se sont rapprochés ces derniers jours de l'entourage du joueur pour connaître ses intentions. Le principal intéressé réfléchit, quant à lui, à la meilleure solution pour la suite de sa carrière.