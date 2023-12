Vasco de Gama : Dimitri Payet ne digère toujours pas son départ de l’OM !

Le 21 juillet dernier fut la fin d’une belle histoire d’amour. En effet, l’Olympique de Marseille a annoncé le départ de son milieu offensif français Dimitri Payet, à un an de la fin de son contrat. «Nous avons décidé de ne pas continuer l’aventure avec notre capitaine, avait déclaré son président Pablo Longoria en conférence de presse. Mais Dimitri (Payet), si je dois te définir en deux mots, c’est génie et talent. Tu as donné beaucoup de plaisir à nos supporters et à tout le monde du football.» Ce talent en question, le Réunionnais l’avait bien démontré chez l’actuel douzième de Ligue 1 en huit saisons, entresemées d’un passage de deux ans à West Ham. Au total, il aura défendu le maillot phocéen à 326 reprises, avec 78 buts et 95 passes décisives toutes compétitions confondues.

Arrivé au Vasco de Gama quelques jours après la fin de son aventure olympienne, l’international tricolore (38 sélections, 8 réalisations) est rapidement tombé amoureux du Gigante da Colina, comme il l’a expliqué dans un entretien accordé à Téléfoot diffusé ce dimanche : «quand j’ai entendu Vasco de Gama… Brésil, terre de football, ça me semblait le choix idéal. Je ne pensais pas pouvoir trouver 'pire’ (pour la ferveur) que Marseille. A Marseille, je ne sortais pas. Mais ici, c’est encore pire… C’est la première fois qu’on me donne de l’amour sans avoir fait quelque chose pour l’obtenir ! C’est ce qu’il me fallait. Après mon départ de l’OM, je ne sais pas si j’aurais pu guérir… L’amour que j’ai reçu ici, rapidement, ça m’a remis du baume au cœur, ça m’a relevé.»

Payet a pensé à prendre sa retraite

Toujours au micro de l’émission de TF1, le finaliste de l’Euro 2016 avoue n’avoir toujours pas digéré son départ des pensionnaires de l’Orange Vélodrome : «bien évidemment que ce n’était pas mon souhait, parce que le projet était de finir sa carrière au club. C’est très difficile, ça l’est encore. En aucun cas, je ne voulais aller au clash avec le club. L’amour que j’ai pour l’OM, il sera toujours intact. Et je serai toujours là au service de l’Olympique de Marseille.» Un passage tellement important dans sa carrière de joueur qu’il n’a pas voulu retrouver de club dans l’Hexagone : «émotionnellement, ça aurait été impossible de revenir jouer au vélodrome (avec un autre club, ndlr)», a déclaré le joueur de 36 ans avant d’évoquer une possible retraite après Marseille.

«Oui… je pense que c’était peut-être le soir de la conférence de presse…» Finalement, l’ancien numéro 10 phocéen ira découvrir la Série A brésilienne, où il a déjà fait trembler les filets à deux reprises, entre une belle frappe à ras de terre pour offrir la victoire aux siens face à Fortaleza (1-0) avant de s’offrir un beau coup franc contre l’America SG à la 94e minute de jeu pour prendre les trois points, encore une fois (2-1). Pour conclure, Payet s’est déjà dit heureux de son parcours, et ce malgré un palmarès encore vierge : «je me dis que le petit garçon né à La Réunion il y a 36 ans, si on lui aurait dit qu’aujourd’hui il a fait ce qu’il a fait dans sa carrière, à Marseille et il se retrouve là à jouer au Brésil, je ne sais pas si on ne m’aurait pas pris pour un fou.» Chapeau l’artiste.