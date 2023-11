Vidéo : l’incroyable coup-franc de Dimitri Payet au Brésil !

À 36 ans, Dimitri Payet n’a évidemment plus les jambes qu’il avait à l’époque. Mais son pied droit n’a pas bougé. Dimanche, Vasco da Gama affrontait l’América Futebol Clube, et ça s’est plutôt très bien passé pour l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, auteur du but de la victoire à la dernière minute de jeu (2-1, 90e).

Alors que la partie était plus serrée que jamais, après les réalisations de Pablo Vegetti (1-0, 4e) et Gonzalo Mastriani (1-1, 13e), Dimitri Payet est venu délivrer Vasco da Gama sur un délice de coup-franc. Une frappe parfaitement enveloppée qui s’est logée dans la lucarne gauche du gardien. L’ancien olympien a inscrit par ailleurs son 2e but de la saison.