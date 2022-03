Blaise Matuidi ne trouve pas juste de siffler Messi et Neymar

La suite après cette publicité

L'ancien milieu du PSG et de l'Equipe de France est revenu dans un entretien pour Le Parisien sur les sifflets du Parc des Princes à l'encontre de Messi et Neymar estimant que c'est injuste de siffler seulement 2 joueurs alors que toutes l'équipe est responsable, même s'il comprend les supporters : «les supporters ont traduit ainsi leur dépit mais il faut avoir un peu de recul. »

«Même si deux ou trois individualités sortent toujours du lot dans une équipe, le football est un sport collectif. Il se joue à onze, pas à deux. On perd ensemble et on gagne ensemble. Dans ses années les plus fastes, Messi a pu faire des différences incroyables, mais on oublie les joueurs qu’il avait autour de lui. Toute l’équipe du PSG a perdu. Il n’y avait pas lieu de stigmatiser des joueurs plus que d’autres.», expliquait le champion du monde 2018.