Ligue 1 : Auxerre renverse l’OL et se relance dans la course au maintien

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre toujours sans Laurent Blanc, malade. Son bras droit Franck Passi prenait donc, encore une fois (après le succès face à Lens), place sur le banc des Lyonnais qui se présentaient en 5-2-3 avec le retour de Moussa Dembélé dans le onze titulaire. L’attaquant français profitait de la blessure d’Alexandre Lacazette et était épaulé par Rayan Cherki et la recrue Amin Sarr. En forme depuis quelques matches, les Rhodaniens espéraient continuer à prendre des points face à une formation auxerroise 19e au coup d’envoi et qui devait donc absolument gagner pour ne pas s’enfoncer un peu plus dans le bas de tableau.

Contrairement aux rencontres habituelles du vendredi soir en Ligue 1, cette affiche démarrait sur un très bon rythme avec deux équipes qui n’hésitaient pas à attaquer. Les Auxerrois allumaient la première mèche dans ce match mais c’est bien l’OL qui se procurait les plus grosses occasions dans le premier acte avec une belle tête de Diomande (17e). Dominateurs, les Lyonnais finissaient par ouvrir le score et c’est Moussa Dembélé qui faisait trembler les filets. Celui qui n’avait plus marqué depuis le 3 septembre dernier était à la réception d’un centre de Tolisso (1-0, 35e). Un but qui venait récompenser une première période sérieuse de l’OL face à une équipe intéressante d’Auxerre, mais qui manquait de précision dans le dernier geste.

L’OL a tout perdu en deux minutes

Mais au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Pelissier revenaient très forts et il ne suffisait que d’une petite minute pour voir Zedadka tomber dans la surface après une faute de Lukeba. Malgré la douleur du latéral droit auxerrois, l’arbitre ne sifflait pas. Ce n’était que partie puisque dans la foulée, c’est Massengo qui s’écroulait dans la surface. Cette fois-ci, Monsieur Brisard ne bronchait pas et sifflait penalty. Un penalty transformé par Gaëtan Perrin et qu’aurait sans doute pu arrêter Anthony Lopes (1-1, 50e). Dans la foulée, portée par son public, l’AJA renversait la rencontre grâce à Jubal. Après un corner dévié par Da Costa, Jubal, tout seul et lâché par Diomande, plaçait un coup de tête imparable (2-1, 52e). L’OL était KO debout.

Un scénario renversant donc pour une équipe de l’OL méconnaissable dans le second acte. Moins précis techniquement, moins solide dans les duels, la formation de Franck Passi ne parvenait plus à se procurer une seule occasion dans cette rencontre et laissait des espaces aux attaquants adverses. Auxerre manquait d’ailleurs à plusieurs reprises le but du break grâce à la vigilance de Lopes. Face à un bon bloc défensif, l’OL n’y arrivait plus et concédait une nouvelle défaite. C’est donc un très gros coup d’arrêt pour Lyon qui restait sur 3 victoires lors de ses 4 derniers matches. De son côté, Auxerre obtient trois précieux points (le club n’avait plus gagné depuis 3 mois et demi) qui lui permettent de revenir à un point du premier non-relégable, en attendant les autres rencontres du week-end.