PSG : Asensio revient sur ses premiers pas et son lien avec Luis Enrique

Libre depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid, Marco Asensio a franchi un nouveau cap en s’engageant avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026. En signant chez les champions de France, le milieu de terrain espagnol a retrouvé un visage familier, celui de Luis Enrique. Les deux hommes se connaissent parfaitement bien pour avoir travaillé ensemble au sein de la sélection espagnole entre 2018 et 2022. Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien madrilène a évoqué son lien avec l’ex-coach du Barça. « Nous étions ensemble au Mondial 2022. On se connaît depuis longtemps et c’est une relation très bonne. Comme avec tous les joueurs. On espère que nous nous en sortirons bien, qu’on fera des choses significatives et qu’on fera des belles choses », a-t-il indiqué.

La suite après cette publicité

Vendredi dernier, Marco Asensio a réalisé ses premiers pas sous les couleurs parisiennes. Titularisé en pointe, l’Espagnol n’a pas marqué mais a montré qu’il était bien en jambes avant d’être remplacé par Hugo Ekitike en seconde période, auteur de l’ouverture du score. Le natif de Palma est revenu sur sa capacité à s’adapter dans le système de Luis Enrique. « Je peux jouer à tous les postes de l’attaque. Devant, à droite, à gauche ou en retrait. Lui, il aime les joueurs dynamiques qui peuvent bouger, sans avoir de position fixe. Mais c’est vrai que ma meilleure position, c’est dans le jeu, derrière l’attaquant, en tant que milieu offensif ou attaquant en retrait. Mais je ferai ce que me demande l’entraîneur », a-t-il fini par conclure.

À lire

PSG : Kylian Mbappé ne compte pas se laisser intimider