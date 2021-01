Le PSG a appelé le Real Madrid pour Sergio Ramos

Depuis plusieurs jours, la rumeur d’un départ de Sergio Ramos de la capitale enflamme la presse espagnole. Son contrat expirant en juin prochain, l’international espagnol Champion du Monde est libre de s’engager avec n’importe quel club. À 34 ans et après avoir passé 16 ans dans la capitale espagnole, le sévillan s’interroge concernant son avenir, et serait prêt à écouter une offre du Paris SG, s’il elle arrivait sur la table.

Lundi, les médias espagnols se faisaient écho d'un échange verbal entre Sergio Ramos et Florentino Perez concernant le PSG. « Quelqu'un du PSG m'a dit qu’ils vont faire une super équipe avec moi et Messi », aurait indiqué le capitaine du Real Madrid à son président selon les informations de Josep Pedrerol, le présentateur de l'émission. Deux jours plus tard, dans la même émission, Pedrerol a cette fois-ci indiqué que les dirigeants parisiens auraient contacté le Real Madrid pour leur dire qu’il n’y avait aucune discussion avec Sergio Ramos. Pas sur que cela suffise à calmer la presse espagnole qui a encore indiqué ce jeudi que la prolongation de l'emblématique capitaine du Real Madrid était dans l'impasse.