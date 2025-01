OGC Nice : Franck Haise vole au secours de Jonathan Clauss

Nice a bien cru en son exploit, celui d’être l’équipe à enfin faire tomber le LOSC. Mais après avoir mené au score par un but de Diop, le Gym a été renversé par deux buts signés Haraldsson et Diakité et a finalement dû s’incliner 2-1. Sur les deux réalisations lilloises, la responsabilité de Jonathan Clauss est engagée même s’il n’est pas non plus coupable de deux erreurs manifestes. Son entraîneur l’a d’ailleurs défendu après la rencontre.

« Sur le premier but, ce n’est pas à lui de sortir sur le cadrage. C’est notre charnière centrale, c’est Youssouf (Ndayishimiye). Mais comme personne ne sort, c’est lui qui le fait. Sur le deuxième, il a le geste malheureux. C’est un coup de billard. Mais un coup du sort, en revanche, je n’y crois pas trop. On ne maîtrisait plus, on ne cadrait plus, on manquait d’intensité… », assurait Franck Haise en conférence de presse.