LdC : Maxwel Cornet croit en la qualification face à la Juventus

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais va affronter la Juventus Turin en huitième de finale retour de l'UEFA Champions League (victoire 1-0 à l'aller). Avant ce choc cinq étoiles, les pensionnaires du Groupama Stadium se sont prêtés au jeu des interviews. C'est le cas notamment de Maxwel Cornet, qui a été questionné par nos confrères de l'AFP. L'Ivoirien a évoqué la finale de la Coupe de la Ligue perdue face à Paris mais aussi le match à venir face aux Bianconeri.

«En terme de résultat, nous sommes frustrés au vu de notre performance durant la rencontre (lors de la finale de la Coupe de la Ligue). Nous avons affiché un très beau visage. Perdre aux tirs au but, c'était très frustrant mais cela nous donne confiance en vue du match contre la Juventus car nous avons montré beaucoup de choses positives et il faudra s'en servir vendredi. Nous avons vu une équipe avec une âme. Nous avons fait les efforts les uns pour les autres et si nous sommes comme cela contre la Juve, nous aurons toutes nos chances.» Les Turinois sont prévenus !