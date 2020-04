Qualifications en Ligue des Champions-Ligue Europa : le scénario privilégié par l'UEFA

Ce matin, la presse lyonnaise veut encore y croire. Dans ses colonnes, Le Progrès a énuméré les différents scénarios qui pourraient permettre à l'Olympique Lyonnais de se qualifier pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Un listing qui fait forcément beaucoup parler entre Rhône et Saône puisque l'idée de voir un OL privé de coupe d'Europe la saison prochaine n'est pas spécialement appréciée. Depuis plusieurs semaines, Jean-Michel Aulas s'est d'ailleurs démené pour tenter de convaincre les autres acteurs du championnat de choisir un scénario plutôt favorable aux Gones.

Le patron de l'OL avait dans un premier temps milité pour une saison blanche et l'envoi en coupes d'Europe des formations qualifiées lors de cette saison 2019/2020. Un scénario qui aurait permis à l'OL d'être qualifié en Ligue des Champions. L'autre option envisagée par JMA, faute d'accord sur la saison blanche, était de faire jouer la fin de la saison à la fin de l'année 2020. Mais là encore, la proposition lyonnaise n'a pas fait mouche. Autant dire que l'annonce de l'UEFA prévue aujourd'hui sur les modalités de qualification pour les prochaines coupes d'Europe au cas où les championnats ne reprennent pas est très attendue à Lyon.

Encore un petit espoir pour l'OL d'aller en Ligue Europa

Selon L'Equipe, l'instance dirigeante du football européen a certes imaginé plusieurs cas de figure pour reprendre les championnats et terminer ses deux compétitions interclubs. Cependant, le quotidien nous apprend que l'UEFA se montre désormais beaucoup moins pressante avec les différentes ligues concernant la nécessité de terminer la saison. En clair, l'UEFA n'exclut désormais plus rien, même le pire des scénarios pour elle. Et si cela se confirme, voici comment elle ferait pour désigner les formations qualifiées pour les prochaines coupes d'Europe.

Tout d'abord, les classements seraient tout simplement arrêtés (resterait à choisir à quelle journée). Ce qui exclut de fait l'idée d'une saison blanche. Une bien mauvaise nouvelle pour l'OL. Et même pour l'AS Saint-Etienne. Car l'UEFA a fait savoir que les finalistes des coupes nationales (Gones et Verts devaient affronter le PSG en Coupe de France et en Coupe de la Ligue BKT) pourraient ne pas profiter des places habituellement qualificatives. En effet, le PSG étant déjà assuré de jouer la Ligue des Champions, ses adversaires en profitaient pour être reversés en Ligue Europa. Cette fois, ces places seraient accordées au 5e et au 6e de L1. Il reste donc un petit espoir pour l'OL. Car si le classement pris en compte est celui de la 27e journée, les Gones pointaient à la 5e place synonyme de Ligue Europa.