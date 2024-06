Les Rangers proches de boucler l’arrivée d’Hamza Igamane

Ces derniers temps, le championnat marocain est scruté avec grand intérêt par les recruteurs des clubs européens. Ces derniers hésitent de moins en moins à miser sur des jeunes talents du Botola. Cette saison, du côté des FAR Rabat, deux joueurs se sont illustrés. Le premier n’est autre que le milieu offensif Amine Zouhzouh qui, comme nous vous le révélions, ne manque pas de prétendants. Mais ce n’est pas le seul. Le jeune buteur marocain Hamza Igamane dispose aussi d’une belle cote sur le marché des transferts.

La suite après cette publicité

Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en 20 matches cette saison, l’international U23 marocain, qui pourrait disputer les JO de Paris avec le Maroc cet été, est sur le départ. Selon nos informations, les Glasgow Rangers avancent bien sur cette piste et les négociations sont positives. Mais rien n’est bouclé pour le moment malgré un accord entre les deux clubs. Il reste encore des détails à finaliser, notamment la question du visa du joueur. Et si le montant du transfert n’a pas encore fuité, il faut aussi se mettre d’accord concernant les détails du contrat pour le joueur. Cela avance bien pour Hamza Igamane mais il faut encore attendre avant que le transfert soit bien acté.