Juventus : départ acté pour Aaron Ramsey

Présent en conférence de presse, l'entraineur bianconeri Massimiliano Allegri a remis au clair les dernières rumeurs de transferts de son équipe. Il a mit fin aux spéculations autour d'Alvaro Morata confirmant qu'il ne déménagerait pas cet hiver.

La suite après cette publicité

En revanche le technicien transalpin n'est pas du même avis concernant l'ancien Gunners, Aaron Ramsey, qui, selon son entraineur, aurait 99% de chances de quitter la Vieille Dame en fin d'année.

Allegri 🗣 «@aaronramsey è un giocatore in uscita. Invece @AlvaroMorata non parte, è un calciatore di rendimento. Il suo problema è gli affibbiano etichette sbagliate, ma è molto importante: gli ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Discorso chiuso.»#JuveNapoli