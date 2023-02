FC Barcelone, PSG : le crack Vitor Roque lâche de lourds indices sur son avenir

La suite après cette publicité

Il a 18 ans et les meilleurs clubs du monde à ses trousses. Lui, c’est Vitor Roque. Jeune attaquant brésilien de l’Athletico Paranaense, ce talent précoce né en 2005 est notamment passé par l’América Futebol Club et Cruzeiro, où il a signé son premier contrat professionnel à l’âge de 16 ans. Une ascension fulgurante de la part de cet international auriverde U20 qui a récemment brillé lors du tour final du Sudamericano Sub-20. Excellent finisseur, Vitor Roque possède de nombreuses qualités qui ont séduit plusieurs clubs. En Angleterre, West Ham et Chelsea sont sur le coup. Mais les deux concurrents les plus sérieux sont le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Une bataille est donc lancée pour s’attacher ses services. Mais il faudra mettre le paquet pour le déloger de son club. Un club qui ne compte pas le brader comme l’a récemment avoué le président de Athletico Paranaense, Mário Celso Petraglia. « Il y a une grosse course pour recruter Vitor Roque. On ne peut pas lui payer ce que payent les clubs européens. On a reçu des offres et des appels, mais aucun n’arrive à ce que nous demandons, ils en sont encore loin.» Récemment, Mundo Deportivo a révélé que les Brésiliens attendaient au moins entre 35 et 40 millions d’euros pour leur prodige. Un joueur qui a donc l’embarras du choix et qui est sorti du silence dans les colonnes de Sport ce mardi.

En effet, il a reçu le média catalan chez lui dans sa maison de Curitiba afin d’en dire plus sur son avenir. Quand il lui a été demandé s’il se voyait venir en Europe, la réponse a été claire. «Oui, bien sûr. Je travaille pour ça. Les compétitions auxquelles j’ai participé l’an dernier, la Libertadores et le Brasileirao, m’aideront à être bien préparé lorsque j’irai en Europe. Je suis très heureux d’avoir 18 ans, ce qui me permet désormais de jouer à l’étranger. Mon objectif est de continuer à travailler avec humilité, car avec la foi en Dieu tout ira bien.» Concernant l’intérêt du Barça, il a confié : «écoutez, j’essaie de rester concentré au jour le jour et de donner le meilleur de moi-même. Je suis sûr que si je réussis bien ici, aller en Europe en sera la conséquence.»

Malgré tout, il se sait surveillé par les Culés, qui supervisent tous ses matchs. «C’est une grande motivation. C’est très important et je le vois comme une raison de vouloir aspirer à plus, de vouloir travailler plus, c’est ce que je fais.» Rejoindre les Blaugranas dès l’été 2023 est même possible. «Je pense que oui je me sens prêt à jouer pour le Barça mais je dois être humble pour que tout se passe bien. Pour cette raison, je parle toujours de travailler et de rendre grâce à Dieu, ce qui me rend différent. Sans travail et sans Dieu, rien de tout cela n’arriverait.» En rejoignant la Catalogne, il évoluerait au sein d’une écurie où plusieurs de ses compatriotes ont déjà brillé. Ce qui lui donne forcément des idées.

«Oui, ce n’est pas seulement un rêve pour moi mais aussi pour n’importe quel joueur. Si finir par aller au Barça se concrétise, ce sera une grande joie pour ma famille et pour moi… pour cette raison, je dois continuer à travailler dur et espérer que tout se concrétisera avec le temps.» Si jamais Vitor Roque rejoignait le FCB dès cet été, il évoluerait aux côtés d’un certain Robert Lewandowski. «Quand je le vois à la télé, je remarque toujours sa grande puissance de finition, qui je pense est son point fort. C’est spectaculaire, je le suivais déjà au Bayern Munich et maintenant à Barcelone (…) Si j’avais à mes côtés un footballeur de ce niveau, j’essaierais d’en apprendre le plus possible. Si cela finit par arriver, je suis sûr que ce sera très important pour ma carrière. Ce serait quelque chose de merveilleux.»

Comme le fait de réussir à s’imposer à Barcelone. «C’est quelque chose que je ne pourrai voir que lorsque j’y serai. Bien sûr, il me faudra encore un temps d’adaptation, mais dans ma tête il y a toujours comme priorité de jouer pour aider mon équipe.» Encore très jeune, Vitor Roque ne ressent pas de pression et se sent prêt à se lancer dans le grand bain comme d’autres jeunes de sa génération. «Dans mon cas, je peux vous dire que c’est une conséquence directe de l’engagement et du dévouement à l’entraînement et dans les matchs. Je suis un footballeur qui veut toujours s’améliorer.» Il aura l’occasion de le faire en rejoignant l’Europe et a priori le FC Barcelone. C’est en tout cas la tendance claire qui se dégage après cette interview donnée à Sport, un média catalan.