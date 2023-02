Le PSG craque pour une pépite brésilienne !

La suite après cette publicité

Le jour le plus long. Mardi, le Paris Saint-Germain a vécu une journée infernale. Tout a commencé avec l’échec du dossier Milan Skriniar. Déjà intéressé l’été dernier, le club de la capitale est revenu à la charge pour le défenseur slovaque. Et cet hiver, les Parisiens avaient bon espoir puisque le joueur était à six mois de la fin de son contrat à l’Inter. Malgré les offres françaises et la volonté de Skriniar de rejoindre le PSG, les Lombards sont restés fermes jusqu’au bout et n’ont pas cédé. Le footballeur âgé de 27 ans va donc finir la saison en Italie avant de rejoindre la France l’été prochain.

Le PSG suit de près Vitor Roque

Un coup dur pour Paris qui a reçu un autre camouflet plus tard dans la journée. Lancés dans des négociations avec Chelsea, les dirigeants franciliens n’ont pas pu boucler à temps le prêt du Marocain Hakim Ziyech. Si chacun des clubs se pointent du doigt, le joueur et le PSG, qui n’a donc pas eu de renfort offensif pour combler le départ de Pablo Sarabia, sont les grands perdants. Et les pensionnaires du Parc des Princes s’en mordent un peu plus les doigts depuis mercredi soir puisque Kylian Mbappé, forfait face au Bayern Munich, et Sergio Ramos se sont blessés.

Malgré ces couacs, Luis Campos et ses équipes n’ont pas dit leur dernier mot. L’été prochain, Paris compte bien être actif. D’ailleurs, l’écurie française a déjà une cible en tête. Selon Mundo Deportivo, le PSG suit de très près un certain Vitor Hugo Roque Ferreira dit Vitor Roque. Agé de 17 ans, cet attaquant que l’on présente comme l’un des futurs grands n°9 du Brésil évolue du côté de l’Athletico Paranaense. Né en 2005, cet international auriverde U20 est notamment passé par l’América Futebol Club puis Cruzeiro, où il a signé son premier contrat professionnel à l’âge de 16 ans.

Un talent suivi par plusieurs clubs européens

Après avoir évolué en Serie B, il a fait ses premiers pas en première division à l’Athletico Paranaense, qu’il a donc rejoint en 2022 après que le club a payé sa clause de 4,3 millions d’euros. Après 5 matches, il a marqué son premier but en pros. C’était le 22 mai dernier face à Cuiabá (1-0). Depuis, il en a marqué d’autres, et en compte au total 7 buts, pour 3 assists, en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Titulaire lors de la finale de la Copa Libertadores perdue face à Flamengo en octobre dernier, il fait aussi le bonheur du Brésil avec lequel il a marqué 5 buts lors du tour final du Sudamericano Sub-20.

Ses performances en club et en sélection ont donc attiré l’attention du PSG. Mais pas seulement. Mundo Deportivo assure que Deco, conseiller du Barça en Amérique du Sud, a soufflé son noms aux dirigeants blaugranas, qui avaient perdu la bataille face au Real Madrid pour Endrick. Séduits, ces derniers voient en lui le joueur capable de prendre la succession de Robert Lewandowski dans le futur. Des premiers contacts ont donc été noués. West Ham et Chelsea sont aussi à l’affût. Autant dire que la concurrence est féroce, sachant que le natif de Timóteo aurait une petite préférence pour le Barça. La partie est donc loin d’être gagnée pour le PSG, qui risque encore de vivre un mercato agité.