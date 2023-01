PSG : l’Inter met fin au feuilleton Milan Skriniar

La suite après cette publicité

Milan Skriniar était certain d’une chose avant ce 31 janvier 2023. Libre de tout contrat en fin de saison, le défenseur slovaque de l’Inter ne prolongera pas et a accepté l’offre du Paris Saint-Germain. Sauf que les Rouge et Bleu ont bel et bien tenté de le recruter dès cet hiver. Pour ce faire, les champions de France en titre étaient prêts à débourser 20 M€ maximum.

Un prix largement inférieur à ce qu’offrait Paris l’été dernier. Pourtant, malgré l’assurance de perdre un de ses joueurs phares gratuitement l’été prochain, l’Inter n’a pas voulu céder aussi facilement son joueur. Et alors que le PSG a forcé durant ces dernières heures, le dirigeant nerazzurro Beppe Marotta vient de confirmer que Skriniar restera en Lombardie jusqu’à la fin de la saison.

L’Inter n’a pas cédé

« Est-ce que Skriniar reste jusqu’en juin parce qu’une offre convenable du PSG n’est pas arrivée ? Je ne veux pas trop m’étendre sur le sujet, je fais plutôt un raisonnement général. Il est normal que le monde du football subisse de fréquents changements d’une année à l’autre. Il y a une telle dynamique où les joueurs changent fréquemment de club. Nous devons nous habituer à ce genre de football, qui est un peu loin du genre romantique et sentimental. Ce n’est certainement pas ce que nous aimons, ni ce que nos fans aiment, mais nous avons affaire à des professionnels », a-t-il indiqué dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport, avant d’envoyer un message au Slovaque.

« Skriniar a fait un choix, il est dans son droit et nous avons le devoir de le respecter. Nous sommes sûrs que du haut de son professionnalisme et du sérieux dont il a toujours fait preuve, il saura prouver par des faits, dans ces mois qui restent avant la fin de la saison, qu’il est à la hauteur du rôle et soldat du maillot qu’il porte. » À six mois de la fin de son contrat, Skriniar tentera donc de donner le maximum pour aider une Inter larguée en championnat (2e à 13 points du Napoli), mais toujours en course en Ligue des Champions (elle jouera son huitième de finale contre Porto).