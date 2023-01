Les derniers espoirs du PSG pour Milan Skriniar et Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Ce dernier jour de mercato prend des allures de course contre-la-montre pour le PSG. En échec sur plusieurs dossiers pour faire venir un renfort cet hiver, Luis Campos et son équipe jettent leurs dernières forces dans la bataille. Les dossiers Milan Skriniar et Hakim Ziyech sont devenus les priorités de ces dernières heures. Le Marocain est déjà à Paris et a même passé sa visite médicale en vue d’être prêté jusqu’à la fin de la saison. Il ne reste plus qu’à boucler les dernières négociations mais comme l’indique L’Equipe depuis quelques minutes, c’est pour le moment bloqué.

La direction des Blues se montre plus gourmande que prévu, alors qu’elle a besoin de dégraisser après un mercato complètement fou. De quoi frustrer le PSG mais également l’ailier de 29 ans. Ce dernier aurait même contacté les dirigeants anglais pour forcer son départ et faire accélérer son dossier. Il reste environ 5 heures pleines pour trouver un terrain d’entente. Mais à Paris, on la joue serré car le budget est limité. Et il reste en plus de cela à gérer une autre arrivée potentielle en parallèle : celle de Milan Skriniar.

À lire

Jorginho quitte Chelsea et débarque à Arsenal

L’Inter doit trouver un remplaçant à Skriniar

L’Equipe indique également que le PSG a toujours un mince espoir de faire venir le défenseur slovaque, alors que cette opération semblait impossible il y a encore quelques heures. Si ce dernier arrive en fin de contrat en juin et a déjà dit oui au club français pour la saison prochaine, il se pourrait bien qu’il anticipe sa venue dans la capitale. Pour cela, il faut remplir deux conditions. La première est forcément celle de se mettre d’accord avec l’Inter sur une indemnité de transfert. On parle d’une somme comprise entre 15 et 20 M€.

La suite après cette publicité

Deuxième obligation, et celle-ci risque d’être difficile à concrétiser, il faut que les Nerazzurri trouvent un remplaçant à leur défenseur central et vite. Très vite même car le mercato ferme ses portes à 20h en Italie. Des pistes existent comme celle menant à Merih Demiral (24 ans), l’ancien joueur de la Juventus qui évolue désormais à l’Atalanta Bergame. L’Equipe révèle aussi que les Lombards ont tenté de faire venir Pavard, lui promettant une place de défenseur central mais le Bayern a refusé. Si cette condition est remplie, alors l’Inter et le PSG auront encore quelques heures devant eux pour trouver un accord pour Skriniar. Le temps presse vraiment.