Leipzig : l’argument de taille de Marco Rose pour conserver Xavi Simons

Entre le RB Leipzig et Xavi Simons, l’histoire d’amour a commencé l’été dernier. Au sortir d’un prêt plus que concluant du côté du PSV Eindhoven, le milieu offensif de 21 ans avait été rapatrié par le PSG avant d’être envoyé en prêt en Allemagne. En se fiant aux performances du joueur, force est de constater que tout le monde y a trouvé son compte dans cette transaction. Performant, l’international néerlandais s’éclate pour le plus grand bonheur du club saxon et de son homologue parisien, qui voit la possibilité de récupérer son prodige comme une bénédiction pour pallier le futur départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Toutefois, son entraîneur Marco Rose s’imagine mal se séparer de son protégé, véritable pièce maîtresse de son effectif (9 buts et 12 passes décisives en 39 matchs dont 37 titularisations toutes compétitions confondues).

Alors que le prêt de Xavi Simons à Leipzig arrive à son terme dans quelques semaines, le coach allemand mise sur l’affect pour conserver une saison supplémentaire le Batave. «Xavi donne l’impression qu’il se sent à l’aise ici, qu’il se développe bien et que c’est un bon environnement pour lui dans l’ensemble. C’est pourquoi je suis toujours très confiant à l’idée de le voir avec nous l’année prochaine. Il sera également un facteur très important pour moi l’an prochain», a signifié le manager des pensionnaires de la Red Bull Arena lors d’un entretien accordé à Sky Sports.