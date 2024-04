La LFP va enquêter sur les accusations de racisme contre Danylo Ignatenko

Dans le cadre de la 34e journée de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux se sont imposés face à Dunkerque (2-0) mais après la rencontre, le club dunkerquois dévoilait un communiqué pour dénoncer des propos racistes d’un joueur bordelais envers un de ses joueurs. Si Bordeaux a rapidement condamné et ouvert une enquête pour vérifier ou non ces propos, la LFP va, de son côté, enquêter sur les accusations de racisme contre Danylo Ignatenko. Comme indiqué par L’Equipe, ce jeudi soir, une instruction doit être ouverte par la commission de discipline de la LFP pour trancher sur les accusations portées par Alioune Ba lors de la victoire du club bordelais.

«J’ai découvert ces accusations après le match, après la conférence de presse. J’étais surpris, car je n’ai rien vu pendant le match. Hier, le club a communiqué ce qu’il pense. On va voir ce qu’il va se passer. Le joueur incriminé est-il mis à l’écart ? Non, parce qu’on ne sait pas ce qu’il s’est passé. La justice dira s’il est innocent ou non. Peut-il être suspendu ? Je suis entraîneur de foot, je ne peux pas savoir ça», avait de son côté assuré Albert Riera en conférence de presse.