La Côte d’Ivoire veut accueillir le Trophée des Champions !

C’est un casse-tête chaque année pour la LFP. L’instance du football français, dans un souci de rayonnement pour la Ligue 1, aime désormais organiser le Trophée des Champions à l’étranger. Plusieurs éditions ont notamment eu lieu au Maroc, au Canada, en Chine et plus récemment en Israël. Cette année, la rencontre entre le PSG et le TFC devait se tenir en Thaïlande en août. Mais les organisateurs locaux avaient fait faillite, mettant dans l’embarras la LFP qui avait donc dû décaler le match au moins de janvier du côté du Parc des Princes.

La suite après cette publicité

Cette saison, en attendant le dénouement en Coupe de France et en Ligue 1 (le PSG semble bien parti pour disputer encore une fois, la 12e de suite, le TDC), la LFP travaille déjà sur l’organisation de l’événement. Et un pays souhaite vivement accueillir cette rencontre. Selon les informations de la NCI, la chaîne nationale ivoirienne, la Côte d’Ivoire est officiellement candidate. Si cette candidature est retenue par la LFP, le match se jouera à Abidjan au stade Alassane Ouattara d’Ebimpe qui a récemment vu les Éléphants remporter la CAN.