PSG : Luis Enrique s’enflamme pour les Titis

Nouveau succès parisien sur le score de 4-1, le troisième consécutif après le déplacement à Barcelone en Ligue des Champions et la réception de l’OL dimanche dernier en championnat. Cette victoire ce mercredi soir au Moustoir pourrait bien être celle du titre puisque si Monaco ne l’emporte pas contre Lille, le PSG sera sacré champion de France. «Je préfère gagner un championnat après avoir obtenu les points mais c’est le calendrier qui est comme ça. On a gagné et j’estime qu’on le méritait. Ce n’était pas facile de jouer dans ces conditions. J’ai changé beaucoup de joueurs, j’ai donné l’opportunité à beaucoup d’avoir des minutes. Toute l’équipe travaille et ça marche bien. Je suis content», réagit Luis Enrique sur Prime Video.

L’entraîneur parisien peut non seulement se satisfaire de ce qu’il a vu sur le terrain mais aussi de l’intégration de certaines jeunes joueurs comme Senny Mayulu (17 ans), Yoram Zague (17 ans), titulaires tous les deux ce soir, et Ethan Mbappé (17 ans), entré en jeu. «On a montré qu’on avait une super académie avec de jeunes joueurs. En donnant des minutes comme ça, ça offre plus de solutions à l’équipe et c’est ce qui me rend le plus heureux», poursuit l’Espagnol qui a donc quelques garanties supplémentaires avant d’aborder les derniers matchs de la saison. «Je me bats pour mes idéaux, qu’on joue notre meilleur foot, qu’on donne de la joie de supporters. En ce moment, c’est bien mais ce n’est pas toujours le cas dans une saison. Je suis content.»