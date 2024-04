Un club de foot de Sète sanctionné à cause d’un logo

Accusé de pratiques jugées contraires aux valeurs républicaines, le Sète Olympique Football Club a fait l’objet de sanctions de la part de l’État. L’association sportive est accusée d’avoir refusé d’intégrer une section féminine dans le club, ainsi que d’avoir arboré des symboles religieux sur ses maillots. Suite à une enquête menée l’année précédente, le Préfet de l’Hérault a pris un arrêté pour "pratiques communautaires", entraînant le retrait de son agrément. Cette décision met fin aux versements de l’État et de la municipalité pour l’année 2024, ainsi qu’à l’accès aux équipements sportifs municipaux pour le Sète Olympique Football Club.

Le club conteste les allégations et parle d’un «dossier vide» dans le [Midi Libre.](https://www.midilibre.fr/2024/04/23/un-club-de-foot-setois-sanctionne-par-le-prefet-de-lherault-pour-pratiques-communautaires-11908534.php) Pour la direction, l’arrêt des subventions est injustifié car «la présence d’un croissant et d’une étoile n’est pas contraire à la neutralité» et que le logo incriminé «a été changé entre-temps». Concernant l’accès à la pratique féminine, l’avocat du club estime que «ce n’est pas au club de la développer s’il n’y a pas de demande en la matière». Le président Christian Di Meglio, lui, avoue être «totalement outré par ce qui [leur] arrive. Il n’y a pas de séparatisme, on voulait juste jouer au foot !» Le club dispose de deux mois pour déposer un recours auprès du ministère des Sports et/ou du tribunal administratif de Montpellier.