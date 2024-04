Xavi reste au FC Barcelone !

L’avenir de Xavi définitivement scellé au Barça ! Dans le prolongement d’une cuisante défaite essuyée à domicile contre Villarreal (3-5) le 27 janvier dernier, l’entraîneur catalan actait publiquement son départ en fin de saison. Si cette annonce avait fait l’effet d’une bombe en Catalogne, elle a eu le don de faire souffler un vent de fraîcheur dans les rangs blaugranas. Progressivement, le champion d’Espagne en titre retrouvait du baume au cœur, enchaînant les bonnes performances avec en point d’orgue une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Requinqué, le Barça pouvait de nouveau prétendre à jouer des coudes jusqu’au bout avec le Real Madrid dans la quête du titre tout en allant le plus loin possible dans la plus prestigieuse des compétitions pour nourrir ses chances de s’éviter une saison blanche. Mais en l’espace d’une semaine, le club catalan a tout perdu. En ballottage favorable après sa victoire à au Parc des Princes, le FC Barcelone a coulé à Montjuïc face au Paris Saint-Germain à domicile (4-1), voyant donc son avenir européen prendre fin aux portes des demi-finales.

Xavi rempile pour un an

Défait sur le fil quelques jours plus tard sur la pelouse du Real Madrid (3-2), le Barça a certainement vu le titre s’éloigner définitivement. Malgré ce scénario catastrophe, la rumeur comme quoi Xavi avait décidé de revenir sur sa décision initiale, commençait à prendre de l’ampleur. Se sentant soutenu en interne, le principal intéressé semblait manifester son désir de poursuivre sa mission jusqu’à l’issue de son contrat en juin 2025. Dès lors, une réunion entre l’Ibère et le board barcelonais s’est tenue ce mercredi dans les locaux du club.

L’issue ne faisait plus vraiment de doute puisque la direction a toujours privilégié le maintien de son entraîneur au poste. Il a le soutien de son vestiaire et les dirigeants sont satisfaits de son travail depuis quelques semaines. Il ne restait plus qu’à se mettre d’accord sur les grandes lignes. D’après Mundo Deportivo, Xavi a rempilé pour une année de plus et ira au bout de son contrat jusqu’en juin 2025. Joan Laporta doit annoncer publiquement la nouvelle dans les prochaines heures, peut-être même demain selon la presse catalane. Se queda !