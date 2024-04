PSG : Ousmane Dembélé savoure déjà le titre

Un pas de plus vers le titre de Ligue 1. Après sa victoire à Lorient (4-1) ce mercredi soir, le PSG peut être sacré champion de France dès ce soir si Monaco ne l’emporte pas à Lille. C’est donc une question d’heures, de jours au pire des cas. Ousmane Dembélé lui s’y voit déjà comme il l’indique à Prime Video après la rencontre.

«On est venu ici pour gagner et poursuivre notre dynamique. Maintenant, il faut terminer le travail pour être champion au plus vite. (…) Pour moi ça va être mon premier titre, j’espère en tout cas. Être champion avec le PSG, c’est toujours beau» affirme le double buteur du soir, heureux de sa finition également. «C’est bien de marquer. On me demande d’en marquer plus. Je vais essayer de continuer car des matchs importants vont arriver. Ce n’est pas un travail spécifique. Je me projette de plus en plus devant le but et je les mets.»