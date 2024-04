Unecatef : Raymond Domenech se fait fracasser

Ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech est depuis plusieurs années le président de l’Unecatef, le syndicat des entraîneurs. Ces dernières années, on l’a d’ailleurs entendu à plusieurs reprises défendre les techniciens français et critiquer le fait de miser sur des coachs étrangers en Ligue 1. Mais l’homme âgé de 72 ans ne fait pas forcément l’unanimité comme l’explique L’Equipe, alors qu’un nouveau président sera élu le 6 mai prochain lors de l’assemblée générale de l’Unecatef. Plusieurs voix, dont celles de Claude Le Roy, Jacky Bonnevay et Philippe Montanier, s’élèvent pour contester les méthodes de Domenech, qui a trop verrouillé le syndicat et pris des décisions sans assez de concertation. Un membre de l’Unecatef a d’ailleurs parlé d’un «climat délétère» à nos confrères.

Critiqué et contesté, Raymond Domenech s’est défendu. « Par rapport à ces critiques, je tombe des nues. Ceux qui me critiquent étaient au comité directeur et n’étaient pas très investis. Ils ont voté la politique du syndicat lors des assemblées. On me reproche de m’être accaparé le syndicat, mais à aucun moment, ils ne m’ont dit vouloir en faire plus. Toutes les décisions ont été débattues et prises en comité directeur. Je ne fais que représenter la position du syndicat et l’intérêt des entraîneurs. Je pense que dans les instances ma voix porte. » Mais tout le monde n’est pas de cet avis et le travail de l’ancien sélectionneur est clairement pointé du doigt. Pour le remplacer, Claude Le Roy, qui a la cote auprès de pas mal de monde, est en bonne position. D’autant qu’il accomplirait cette mission gratuitement, quand Domenech perçoit environ 3500 par mois. La prochaine élection risque donc de bouleverser l’Unecatef.