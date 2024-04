Lorient - PSG : les notes du match

Après s’être qualifié face au FC Barcelone en Ligue des champions (4-1) et avoir écrasé l’OL en Ligue 1 (4-1), le PSG voulait poursuivre sa semaine parfaite sur la pelouse du Moustoir face à Lorient. Les Parisiens devaient s’imposer et espérer un faux pas de Monaco pour valider officiellement leur titre de champion de France. De leur côté, les Merlus, avant-derniers du classement, devaient prendre des points pour ne pas se rapprocher encore un peu plus de la Ligue 2. Et ce n’était pas simple malgré la composition remaniée de Luis Enrique. Le technicien espagnol lançait encore les jeunes Yoram Zague et Senny Mayulu dans le onze titulaire alors que l’attaque était composée par le trio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos.

Après un début de rencontre assez timide, le PSG, qui n’avait pas vraiment réussi à se montrer dangereux, finissait par ouvrir le score. Comme face au Barça, c’est l’homme en forme Ousmane Dembélé qui ouvrait le score. Après s’être joué tout seul de la défense lorientaise, il finissait tranquillement d’un plat du pied imparable pour Mvogo (1-0, 19e). Le plus dur était fait pour Paris qui profitait du relâchement total et impardonnable de Lorient pour inscrire un second but. Cette fois, c’est Kylian Mbappé qui s’illustrait en reprenant d’une madjer (intentionnel ou non) un centre de Nuno Mendes pour faire le break (2-0, 21e). On s’attendait donc à une promenade de santé pour les Parisiens qui géraient ensuite leur avantage.

Un Mbappé XXL a dégoûté Lorient

Au retour des vestiaires, les Lorientais ne revenaient pas spécialement avec des meilleures intentions et concédaient un troisième but. Lancé en profondeur, Kylian Mbappé réalisait un dribble fou sur le défenseur adversaire pour délivrer une véritable offrande à Ousmane Dembélé pour le doublé (3-0, 60e). De quoi donc clôturer parfaitement la soirée parisienne. Mais c’était sans compter sur le léger sursaut d’orgueil de Lorient, marqué par les entrées de Benjamin Mendy et Abergel. Le latéral gauche français délivrait une belle offrande pour Mohamed Bamba qui réduisait l’écart d’une belle tête, imparable pour Donnarumma qui avait sauvé les siens à plusieurs reprises dans cette rencontre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 69 30 47 20 9 1 73 26 17 Lorient 26 30 -23 6 8 16 36 59

Mais malgré de meilleures intentions par la suite, Lorient ne parvenait pas à revenir et concédait même un nouveau but. Kylian Mbappé s’offrait un doublé dans ce match (4-1, 89e) pour sceller la victoire des siens et ponctuer son excellent match de la meilleure des manières. Nouveau succès 4-1 donc, le troisième de suite, pour Paris qui va donc suivre avec intérêt la rencontre de Monaco ce mercredi soir. De son côté, Lorient pointe à la 17e place du classement et peut bien craindre une descente à l’issue de la saison.

L’homme du match : - Mbappé (8) : on a senti d’emblée qu’il détenait dans ses pieds, comme souvent d’ailleurs, une large partie de la réussite de son équipe. Il aurait pu ouvrir le score dès le quart d’heure de jeu après une erreur de relance de Touré, mais Mvogo avait dit non (15e). Puis sept minutes plus tard, au départ de l’action puis en bout de chaîne, l’international français s’est offert d’une madjer revisitée - avec un soupçon de réussite - son 25e but de la saison en Ligue 1. En seconde période, c’est lui qui allume la mèche et ouvre le spectacle avec ce geste venu d’ailleurs, suivi d’une passe décisive pour Dembélé (60e). Il s’est offert un doublé en fin de rencontre avec un crochet dévastateur puis une frappe diablement efficace. Des différences à la pelle, un comportement exemplaire, et une nouvelle (étonnante) passion pour les efforts défensifs, en attestent ses quelques retours autoritaires.

FC Lorient

- Mvogo (4,5) : le portier de la pire défense de Ligue 1 (3 clean-sheets cette saison seulement) n’a pas pu garder sa cage inviolée ce soir. Le portier suisse a réalisé quelques arrêts forts, mais n’a rien pu faire sur les trois buts encaissés.

- Adjei (3,5) : il s’est fait déposer par Mbappé sur le troisième but parisien, et a souvent été pris par la vitesse des les dribbles du capitaine parisien, comme sur le quatrième but. Il a été épaulé sur les tâches défensives par Kalulu, ce dernier n’assurant presque que les tâches défensives pour aider son coéquipier. Mais lorsqu’il était en situation d’un contre un, Adjei a été mis en difficulté.

- Laporte (4) : il s’est fait avoir - trop facilement - par le crochet de Dembélé sur l’ouverture du score. Il s’est remis dans le match en guidant ses défenseurs, ou par des relances précises. En difficulté néanmoins dans les duels.

- Touré (3,5) : le défenseur central a été gaucher a montré beaucoup de fébrilité ce soir. Que ce soit avec le ballon dans les pieds ou dans ses tâches défensives, l’ancien du Havre n’a pas été très lucide dans ses choix. Son placement a été hasardeux par moments.

- Kalulu (4) : aligné en tant que piston, Kalulu a assuré les tâches défensives dans un premier temps, mais a été mis en difficulté par l’apport offensif de Nuno Mendes. Il a souvent été pris dans son dos, étant aspiré par l’axe. Remplacé par Katseris (79e).

- Bakayoko (5) : précieux dans son travail de l’ombre, l’ancien Monégasque a failli prendre la lumière sur cette tête détournée sur sa ligne par Donnarumma. Dans l’ensemble, Bakayoko a été très actif à la récupération, même s’il a parfois manqué de vitesse dans ses interventions, laissant le soin d’organiser le jeu à Louza.

- Louza (5) : très mobile, le gaucher a été l’initiateur des offensives des Merlus. Le milieu a pris le contrôle du ballon, laissant le travail de sape à son compère de l’entrejeu. Il est battu de près par Mbappé sur le deuxième but parisien, si proche qu’on a cru que c’était lui qui avait marqué contre son camp. Il a baissé le pied dans le second acte avec moins de ballons à jouer. Remplacé par Abergel (68e), qui a apporté un bon état d’esprit par son agressivité dans l’entrejeu.

- Yongwa (4,5) : propre dans ses interventions, il l’a été aussi avec le ballon. Le piston gauche a fait beaucoup d’efforts, même s’il est pris de vitesse par Dembélé sur le premier but ou en retard sur le troisième. Remplacé par Mendy (61e), passeur décisif pour l’autre entrant, Mohamed Bamba.

- Kari (5) : le milieu offensif prêté par le PSG avait à coeur de montrer ce qu’il savait faire à son club. Il a eu une grosse occasion en première mi-temps, et a fait parler ses qualités athlétiques pour conserver le ballon, et sa qualité technique pour amener les Merlus dans la zone dangereuse. En revanche, il n’a pas été beaucoup aidé, et a souvent été repris par la défense parisienne. Remplacé par Bouanani (61e).

- Kroupi (3,5) : très discret, le jeune attaquant a eu du mal à exister face à la défense parisienne. Aucune occasion à se mettre sous la dent, il n’a jamais su se positionner pour mettre en difficulté l’arrière-garde adverse. Un match difficile. Remplacé par Mohamed Bamba (68e), qui a réduit l’écart sur un caviar de Mendy.

- Ponceau (5) : pas avare d’efforts, le milieu offensif a réalisé beaucoup de courses, tant défensives qu’offensives. Ce volume de courses et sa force de proposition a eu raison de sa lucidité dans les derniers mètres, avec des mauvais choix dans les dernières places.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (7) : l’Italien ne s’est jamais endormi devant la platitude du spectacle. Peu sollicité en première période, il réalise néanmoins un arrêt digne de Gordon Banks sur corner (30e). Son jeu au pied, l’un de ses gros axes de progression, n’a pas ressemblé à une défaillance ce soir, au contraire. Il a été une vraie solution lorsqu’il a dû allonger. Une prestation presque sans bavure, jusqu’à ce coup de tête de Bamba où il est abandonné par sa défense (73e).

- Zague (3) : titularisé comme face à Clermont au début du mois, le gamin issu du cru a vécu une soirée un peu plus pénible cette fois. Deux petits ponts d’entrée : une façon de lui rappeler ce qu’était l’apprentissage du très haut-niveau. Du mieux en seconde période, surtout offensivement, car les quelques montées de Mendy dans son dos lui ont posé de sérieux problèmes. Sur le but de Bamba, il est sur la photo de famille et laisse à Mendy tout le loisir de centrer.

- Skriniar (3,5) : déclassé ces dernières semaines, l’international slovaque avait l’occasion de nourrir son capital confiance. Et il y avait certainement mieux à faire pour y parvenir. S’il intervient souverainement devant Ponceau en début de rencontre (13e), il a souvent inquiété par sa fragilité dans les duels (27e, 31e, 64e, 73e). Un manque de vitesse et de vélocité criant, notamment sur le but de Lorient où il est bien trop lent pour réagir et se retourner. On est bien loin du Milan Skriniar prime de l’Inter Milan, épargné par ses douleurs au dos.

- Hernandez (6) : sobre mais efficace comme souvent. Huit jours après sa prestation majuscule face au Barça, l’international français a de nouveau tenu son rang, ce qui était rare ces dernières saisons en raison de son historique de blessures. S’il a parfois été embêté par les déplacements de Kroupi en début de rencontre, l’ancien Bavarois a su rectifier le tir et monter en régime par la suite. Infranchissable au retour des vestiaires, il a livré un duel de tous les instants au jeune attaquant français. Remplacé par Mukiele (64e), spectateur comme Skriniar sur le but de Bamba.

- Mendes (7) : bousculé en début de rencontre, comme sur son duel à l’épaule avec Kari (19e), le Portugais s’est vite remis la tête à l’endroit. Animateur de son couloir, c’est lui qui est au service de Kylian Mbappé sur le deuxième but parisien (22e). Des montées incessantes, source de vertiges pour les défenseurs bretons, et qui confirment bien le retour en forme d’un joueur laissé plus d’un an sur la touche à cause des blessures. De bon augure pour la fin de saison du PSG. Remplacé par Ethan Mbappé (73e), pas loin de s’offrir son premier but en professionnel. Il est néanmoins au départ du deuxième but de son frère (90e).

- Mayulu (7) : de la personnalité et du ballon. Entré face à l’OL il y a trois jours, le titi parisien de 17 ans a de nouveau obtenu la confiance de Luis Enrique, cette fois en qualité de titulaire. Et autant dire qu’il a joué sans complexes. C’est d’abord lui qui décale Dembélé sur le premier but parisien (19e). Après sa première passe décisive en Ligue 1, il aurait également pu s’offrir son premier but, mais a finalement trop dévissé sa frappe (29e). Une capacité intéressante à gratter des ballons et une maturité bien loin de son apparence juvénile sur le terrain. Remplacé par Soler (62e), actif mais trop peu productif. Des imprécisions techniques plus qu’évitables et un manque d’influence.

- Ruiz (4) : on sent qu’il est le visage de cette vulnérabilité parisienne, et on est aussi en droit de se poser des questions sur sa capacité à répondre à l’appel face à de grosses cylindrées européennes. Trop neutre, trop prosaïque, l’Espagnol a rendu une copie assez quelconque. Souvent transpercé par les transitions lorientaises, il a eu trop tendance à se faire aspirer, ce qui a créé des espaces béants dans son dos . Avec le ballon, il n’a jamais apporté de plus-value.

- Lee (4) : le Sud-Coréen n’a pas brillé ce soir. Coupable de plusieurs approximations techniques en première période, il est resté englué dans la densité lorientaise. Dans cette configuration d’attaque-défense, il a pourtant eu les billes pour se mettre en évidence, mais ne l’a jamais fait. Pas assez influent, pas assez tranchant non plus dans ses décisions, il a disparu en seconde période avant d’être remplacé par Ugarte (61e).

- Dembélé (7,5) : très remuant d’entrée, on a senti que l’ex-Barcelonais avait de l’énergie à revendre. Et il n’a fallu que 20 minutes pour voir les résultats de cette théorie s’appliquer. Sur un service de Mayulu, il a déposé avec une facilité déconcertante Touré puis Laporte, avant de conclure en finesse d’un plat du pied (20e). Déséquilibrant, il a constamment créé de l’incertitude dans la défense adverse, et s’est même offert son premier doublé avec le PSG après un numéro de Mbappé (60e). Il aurait pu s’offrir un triplé sur une action similaire à celle de son premier but où il repique dans l’axe avant d’armer du gauche.

- Ramos (6) : titularisé après sa prestation XXL contre l’OL, le Portugais a confirmé ses bonnes dispositions du moment. Il a dégagé des boulevards et nettoyé des trottoirs pour ses ailiers Mbappé et Dembélé. Un apport et un poids qui a sérieusement pesé sur la défense bretonne, que ce soit par ses appels dans la profondeur ou par sa capacité à jouer dos au but. Il a peu à peu disparu au retour des vestiaires et a été remplacé par Kolo Muani (62e), remuant et pas loin de marquer sur son deuxième ballon. Il a parfois manqué de spontanéité et de précision technique.

