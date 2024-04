PSG : Milan Skriniar désigne les 2 meilleurs joueurs du monde

De retour de blessure après trois mois d’arrêt en début d’année, Milan Skriniar était à nouveau titulaire ce soir à l’occasion du déplacement du PSG à Lorient. Le club de la capitale s’est imposé 4-1 au Moustoir grâce à deux doublés signés Dembélé et Mbappé. Les deux offensifs ont assuré le succès des leurs ce qui fait dire au défenseur slovaque qu’ils sont carrément les deux meilleurs joueurs du monde.

«Je pense qu’on a les deux meilleurs joueurs au monde (Mbappé et Dembélé) en ce moment donc on est heureux pour la victoire. (…) Pour moi, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. On connaît leurs qualités, ils aident toujours l’équipe avec leurs buts, avec leurs actions, avec tout ce qu’ils font. C’est facile de jouer avec eux», a expliqué l’ancien intériste face à la presse.